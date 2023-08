El Paris Saint-Germain jugará la primera jornada con Mbappé y Neymar en la grada

El Paris Saint-Germain presentó la primera convocatoria de la temporada para el partido contra el Lorient en el Parque de los Príncipes. De esta manera, Luis Enrique sostuvo su palabra y no incluyó a Kylian Mbappé, Neymar Jr. y Verratti en la lista de los 20 jugadores convocados.

Asimismo, el estratega español avisó en la primera rueda de prensa previo a la primera jornada sobre el tema de Neymar y Verratti, jugadores que se encuentran aislados con el resto de los jugadores que no forman parte del proyecto. "Mis palabras dicen cosas, pero mis actos dirán aún más", mencionó Luis Enrique en la rueda de prensa.

No obstante, el ex seleccionador de la selección absoluta de España presentó su primer once titular de la temporada, en el que incluyó varios de los nuevos refuerzos para esta temporada: Donnarumma, Hakimi, Danilo, Skriniar, Lucas Hernández, Ugarte, Vitinha, Zaire-Emery, Kang-In Lee, Goncalo Ramos y Marco Asensio.

De la misma manera, Ousmane Dembélé no fue convocado para el primer partido de la temporada por su tardío arribo al club de la capital francesa. Sin embargo, se espera que Luis Enrique cuente con el internacional francés como extremo derecho titular del equipo, aprovechando la formación 4-3-3 de preferencia del técnico español.

Kylian Mbappé y Neymar Jr. no fueron convocados al día de la foto oficial del PSG el pasado miércoles. Ambos jugadores deberán esperar, como mínimo, al cierre del mercado para ver cómo se decide su futuro y las decisiones que va tomando el club de Nasser Al-Khelaïfi relativas a su futuro.