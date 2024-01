¿Cuándo y donde será la presentación oficial del nuevo técnico de Boca Juniors?

Ha comenzado una nueva etapa para Boca Juniors, luego de que el histórico ex futbolista albiceleste, Juan Román Riquelme, haya sido nombrado como el nuevo presidente del conjunto "xeneize" en las elecciones del pasado 17 de diciembre de 2023.

Todos los aficionados del combinado "Azul y Oro" esperan este nuevo mandato sea la clave para que el equipo pueda volver a alcanzar la gloria, tras un 2023 bastante negativo para su institución, donde no consiguieron ningún título, mostrando una nivel de juego muy bajo, el cual los dejó séptimos en la primera fase del campeonato argentino.

Por ello, el máximo responsable de Boca anunció inmediatamente a Diego Martínez como el nuevo entrenador con un contrato hasta finales del 2025, sin embargo, el técnico decidió postergar la presentación oficial de su llegada para comenzar a trabajar desde el primer día con sus jugadores, debido a que, el día pautado para dicho acto coincidía con el inicio de la pretemporada.

Ahora bien, los medios de comunicación del club anunciaron la nueva fecha para la realización del acto, "Hoy a las 20:30 hs (07:30 PM hora de Venezuela) será presentado en sala de conferencias de prensa de La Bombonera el nuevo director técnico la institución Sr. Diego Martínez".

Por otro lado, el debut del ex estratega de Huracán, será ante Central Norte por la Copa de Argentina el próximo miércoles 24 de enero de 2024, no obstante, el estadio y la hora en la que se jugará dicho compromiso aún no esta definida.