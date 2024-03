¡Casi se van a las manos! César Farías protagoniza pelea con periodista colombiano (+Video)

El presente de César Farías en la Categoría Primera A de Colombia no era el que se esperaba al momento de su llegada al banquillo del América de Cali. Los “Diablos Rojos” se ubican en la décimo tercera posición de la máxima división del fútbol colombiano con 12 puntos, manteniendo un récord de tres victorias, tres empates y cinco derrotas.

El pasado sábado 9 de marzo, los hombres de César Farías midieron fuerzas ante Alianza Petrolera en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. El combinado local regresó al camino de la victoria luego de superar por un marcador de 2-0 a la delegación aurinegra.

Nueva pelea de César Farías y la prensa

Luego de escuchar los tres silbatazos finales del colegiado principal, César Farías se dirigió a la sala de prensa para comparecer ante los medios de comunicación sobre el partido. Sin embargo, a pesar de haber conseguido una importante victoria en la undécima jornada del campeonato, César Farías volvió a protagonizar una escena controversial con algunos periodistas.

El estratega criollo fue cuestionado por la prensa sobre no alinear a varios de sus jugadores que se encuentran lesionados, a lo que Farías le respondió: “Está mencionando tres jugadores lesionados. Prepárate para la pregunta bien. Tú no me vas a decir lo que yo respondo”.

De esta manera, el venezolano mantuvo un intercambio de palabras con varios periodistas dentro de la rueda de prensa, en las que sostuvo que ellos (periodistas) “están acostumbrados a atropellar a la gente y yo no estoy dispuesto a dejarme atropellar". A su vez, el director técnico sostuvo que lo tratan “como si fuera un trapo”, debido a los diversos inconvenientes que ha tenido con los medios de comunicación en la presente temporada.

Luego de que el Farías sostuviera el encontronazo por poco más de dos minutos, el equipo de prensa del América de Cali decidió culminar la rueda de prensa con efecto inmediato.