Champions League: ¡Controversia en el sorteo! La UEFA podría cambiar estos encuentros (+Detalles)

Las emociones por la UEFA Champions League no descansan. Luego de que el pasado miércoles 13 de marzo se conocieran los dos últimos equipos en clasificar a la siguiente ronda de la competición, este viernes 15 de marzo se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la competencia de clubes más prestigiosa del viejo continente.

De igual manera, además de definirse todos los cruces de los cuartos de final, la UEFA oficializó el camino de cada una de las ocho delegaciones en las semifinales y la gran final del certamen.

Cruces de los cuartos de final de la Champions League

El Real Madrid y el Manchester City protagonizarán el duelo más llamativo de la ronda de los ocho mejores, en un duelo en el que el conjunto de la capital española buscará revancha de las semifinales de la pasada temporada, puesto que los “ciudadanos” fueron los encargados de eliminarlos en las semifinales de la pasada campaña de la Copa de Campeones.

Asimismo, el Bayern de Múnich Vs. Arsenal, Atlético de Madrid Vs. Borussia Dortmund y el Barcelona Vs. Paris Saint-Germain, son los otros tres enfrentamientos en los cruces de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

De igual manera, la UEFA sorteó el orden de todos los enfrentamientos de las rondas posteriores, por lo que el Arsenal, Atlético de Madrid, Real Madrid y PSG serán locales en el encuentro de ida de los cuartos de final. Mientras que el Bayern, Dortmund, City y Barcelona, tendrán la oportunidad de definir todo en su feudo en el encuentro de vuelta.

Problemas en el sorteo

No obstante, luego de finalizado el evento en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, en Suiza, las autoridades españolas advirtieron a la UEFA sobre el posible calendario en la ronda de los cuartos de final. El caso es que la localía del Atlético y del Real Madrid en la misma semana, puede ser un condicionante para que haya cambios a futuro.

Por cuestiones de seguridad, la UEFA no es partidaria que se celebren dos encuentros europeos en la misma ciudad en menos de 24 horas de diferencia entre casa escenario.

Uno de los cambios que estaría planteando el máximo ente regulador del fútbol europeo es la alteración de uno de los partidos. El Madrid o el Atleti podrían ser locales en la vuelta, en vez de en la ida, como última opción para solucionar el problema.