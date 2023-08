Caso Rubiales: UEFA reveló si suspenderá o no a clubes españoles de las competiciones europeas

La investigación que se adelanta en contra de Luis Rubiales, el ex presidente de la Real Federación de Fútbol de España (RFEF), no pone en riesgo la participación de los clubes españoles o de la selección en competiciones europeas. Así lo ha confirmado la UEFA, que ha señalado que no tiene previsto pronunciarse acerca del caso Rubiales ya que dejarán que esto sea investigado por la propia FIFA.

La FIFA, por su parte, ha confirmado que está investigando a Rubiales luego de que besó en la boca a una jugadora de la selección española durante la entrega de medallas del Mundial Femenino. Sin embargo, el organismo rector del fútbol mundial no ha dado a conocer ningún detalle sobre la investigación.

Los clubes españoles y la selección española están clasificados para las próximas competiciones europeas. El Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad participarán en la Champions League, mientras que el Villarreal, Betis y Osasuna estarán en la Europa League.

El pronunciamiento de la UEFA se da luego de que se especuló que tanto la selección como los clubes podrían quedar eliminados de competiciones continentales por supuestas injerencias gubernamentales en la investigación que se lleva a cabo contra Rubiales.