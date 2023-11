Carlo Ancelotti: "Piqué vive en su mundo" (+Declaraciones)

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti habló tras la victoria de su equipo ante el Sporting Braga por la cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2023-24, "Lo hemos hecho mejor que otros en esta competición. No es tan sencillo pasar siempre la Fase de Grupos y en estos primeros cuatro partidos lo hemos hecho bien en casa y fuera. Estamos muy contentos de estar en octavos”.

Por otro lado, el italiano explicó las razones del por qué Brahim Díaz no ha tenido muchos minutos en este inicio de temporada, "En la posición en la que ha jugado hoy suele jugar Bellingham y hoy lo ha reemplazado muy bien. Ha jugado un partido en el que ha mostrado una gran calidad y sacrificio defensivo".

Además, mencionó los motivos de que Arda Güler aún no haya debutado con el equipo, tras recuperase de sus problemas físicos, "Estamos teniendo cuidado con él. Entrena con el equipo después de una lesión larga y tendrá sus minutos cuando esté al 100%”.

Asimismo, el técnico de 64 años resaltó el gran partido que hizo Rodrygo Goes, tras la mala racha por la que está pasando actualmente, "Sólo puedes apoyarlos y darles confianza. Un jugador de sus características antes o después va a marcar porque tiene una calidad extraordinaria. Es cuestión de tiempo”.

Cabe destacar, que antes de finalizar la rueda de prensa, Ancelotti dejó un mensaje bastante duro para el ex jugador Gerard Piqué, luego de sus declaraciones sobre las Champions del conjunto blanco, "Vive en su mundo, que no es el del madridismo, y le puedo asegurar que no hay ni un madridista que olvide la Decimocuarta. Es una Champions que se recordará de por vida”.