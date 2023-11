¡Se acordó del rival! Gerard Piqué y su ultimo dardo contra el Real Madrid (+Video)

Gerard Piqué ha pasado por un año de cambios importantes en su vida. En 2022, se retiró del fútbol profesional tras 18 años de carrera, en los que ganó 30 títulos con el Barcelona y la selección española. Además, se separó de la cantante colombiana Shakira, con quien tiene dos hijos.

En una entrevista en El Món a RAC 1, radio de Barcelona, Piqué ha repasado su actualidad y sus proyectos de futuro, además de enviar un recado al Real Madrid.

Real Madrid

El ex defensor español no se cortó al referirse de lo diferente que es la mentalidad y el "ADN" de los eternos rivales españoles, asegurando que en Madrid importa mas el resultado que las formas, a diferencia del cuadro catalán donde se prioriza el funcionamiento y el buen trato de balón.

"En Madrid, estarían encantados con el 0-1 de Anoeta en el minuto 92, pero aquí no nos parece bien por el juego y eso es una presión extra para el entrenador y los jugadores", comentaba Gerard.

"Es una situación recurrente, lo de siempre, con poco van avanzando en los partidos y competirán por todo al final. Es un equipo que no muestra mucha emoción, pero estará presente y llegará al momento crucial de la Champions. Ha ganado más que cualquier otro equipo en Europa, pero nuestra mentalidad hace que cuando nosotros ganamos sea memorable. En Europa, el Barça de Pep es recordado como el mejor equipo de la historia reciente. La última Champions del Madrid fue un milagro y nadie la recuerda, no fueron superiores en ninguna eliminatoria, y para ellos solo fue una más".

Al ser cuestionado sobre el presente de Jude Bellingham en el Real Madrid, el ex zaguero se limitó a responder, "¿Bellingham? Es un gran jugador, tiene todas las cualidades, es muy completo".

El proyecto de Xavi

El central catalán apuesta por el proyecto de Xavi Hernández en el Barcelona. "Hay que tener paciencia con el proyecto", dice. "Xavi conoce la casa y ha mamado el modelo de juego. No veo a nadie mejor que él para sacar esto adelante".

Piqué reconoce que el Barça está viviendo un momento de presión, pero cree que es normal en un club de su talla. "Ya sabemos que en el Barça necesitamos ganar y jugar bien. Pero cuando llegan un par de partidos en los que las sensaciones no son buenas comienzan los nervios y las críticas. Es el pan nuestro de cada día".

La Kings League y la presión mediática

Piqué es uno de los fundadores de la Kings League, una nueva competición de fútbol que se disputa en Twitch. La competición está formada por equipos de creadores de contenido, como Ibai Llanos, Gerard Romero, Spursito y Sergio Agüero.

Gerard cree que la Kings League es el futuro del fútbol. "Queremos expandirnos y lanzar ligas en otros países para luego cruzarlas y hacer una especie de Champions o Mundial", dice. "La gente joven necesita contenidos, y Twitch es una plataforma ideal para eso".

Piqué también ha hablado sobre la presión mediática a la que está sometido. El central catalán reconoce que ha aprendido a ignorar las críticas. "En el 2022, me pasaron muchas cosas: separación, retirada... si le hubiera dado importancia me hubiera tirado del sexto", dice.

Sobre su separación con la cantante colombiana Shakira, Pique asegura que "La gente no sabe ni un 10 por ciento de lo que ha pasado, pero es algo privado y no quiero que la gente lo sepa. No lo saben, pero no me preocupa".

Piqué también aprovechó de enviar un mensaje sobre la salud mental, el ahora empresario cree que los deportistas necesitan más apoyo psicológico para gestionar la presión. "En el mundo del deporte, el tema físico está trabajado, pero el tema de la cabeza está cero desarrollado".

Sobre su futuro, Piqué no descarta volver a la presidencia del Barcelona en el futuro. "Me han querido comprar la empresa. Pero queda mucho por hacer. Si lo vendo, entonces me enfocaría en ser presidente del Barça".

Piqué concluyó comentando que también está abierto a otros proyectos. "Quiero seguir creciendo como persona y como profesional. Tengo muchas ideas y proyectos en mente".