Leyenda del Real Madrid da su opinión sobre Vinícius Júnior (+Declaraciones)

Sin dudas, el comienzo de temporada del extremo del Real Madrid, Vinícius Júnior, está siendo bastante irregular y con muchas polémicas; consiguiendo 3 goles y 2 asistencias en 11 partidos jugados; por ello, diversos ex jugadores históricos están mandándole varios consejos para que pueda recuperar el gran nivel de la campaña pasada.

En este caso, fue la leyenda del conjunto blanco, Guti, quien aprovechó el programa español "El Chiringuito de Jugones" para hablar sobre la situación actual del brasileño y como está llevando las provocaciones durante los partidos, "cuando no lo controlas, cuando te vas del partido, cuando ya no eres tan determinante para tu equipo, ahí empieza tu problema y eso lo tienes que saber, si no lo sabes, te tienen que poner las imágenes".

Además, también resaltó la importancia de sus compañeros de equipo y del entrenador para mejorar este comportamiento, "está claro que cuando tú no empiezas a controlar, cuando te está perjudicando en tu juego y en el del equipo, tienes un problema. Claro que el entrenador te lo tiene que decir. El entrenador, los compañeros y todos".

Para finalizar, el ex mediocampista español mencionó que, como futbolista debe aprender a llevar las críticas, para que así, pueda usarla a su favor y no en contra, "si eso lo haces para sacar lo mejor de ti, como muchos partidos el año pasado, estupendo, porque a lo mejor es una forma de motivarte, pero cuando ya no lo estás controlando, ahí es cuando tienes que cambiar".