¿Ayuda para el Barcelona? Napoli se plantea esta decisión previo a su duelo de Champions

La crisis del Nápoles es un hecho. El equipo, que se proclamó campeón de la Serie A la temporada pasada, está ahora mismo en novena posición, a 27 puntos del líder, el Inter de Milán. El entrenador, Walter Mazzarri, está en la cuerda floja y su futuro podría depender del resultado del partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Barcelona.

Según el diario Il Mattino y Central Do Italiano, el club napolitano podría despedir a Mazzarri antes del partido contra el Barcelona e incluso se habla de contactos con Francesco Calzona, actual seleccionador de Eslovaquia. La situación no mejora en el antiguo San Paolo. Un empate agónico ante el Genoa, gracias a un gol en el descuento de Cyril Ngoge, evitó la derrota in extremis del que ya se considera como "el peor campeón de la Serie A de la historia en el año de defensa del título", como se pudo leer este domingo en La Gazzetta dello Sport.

Mazzarri se aferra al regreso del delantero nigeriano Victor Osimhen, máximo goleador de la Serie A la temporada pasada con 26 tantos, como la gran esperanza para eliminar al Barça. "Nos está yendo todo mal", admitió Mazzarri. "Ahora recuperemos a Osimhen, que lo he tenido muy poco...", imploró.

El técnico toscano ve el partido contra el Barcelona como la última oportunidad para redimirse. "Contra el Barcelona será diferente, seguramente no pondrán el autobús delante de la portería y no será necesario un ataque con cinco atacantes", explicó.

Mazzarri sabe que su futuro está en juego, pero se muestra positivo. "No tengo varita mágica pero en mi parte no hay desaliento.", dijo. El Nápoles se juega la temporada contra el Barcelona, los del sur de Italia deambular por la zona media en la Serie A y ven poco a poco como sus oportunidades de competencia europea se van disminuyendo, así como la de los ingresos económicos que estas significan.

Con tres victorias en los últimos once partidos del campeonato, las dificultades del Nápoles son tan evidentes que se da por hecho que, sin el Barça tan cerca en el calendario, ya habría nuevo entrenador, el tercero del curso.