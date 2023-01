¿Qué gana Cristiano Ronaldo al irse a jugar a Arabia Saudita?

Redacción Meridiano

El fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr de Arabia Saudita es, sin duda, la sorpresa futbolística más grande en muchos años en el fútbol europeo, el máximo goleador en activo del mundo deja el fútbol de élite para dedicarse a un proyecto multimillonario en Asia.



Solamente Cristiano Ronaldo sabe los motivos reales que lo llevaron a cambiar las prioridades deportivas, por las que todavía tenía algún tipo de opción en Europa, a un proyecto que se centra plenamente en lo económico (CR7 pasará a ganar 200 millones de euros por temporada en su nuevo club), en una liga desconocida a nivel internacional en comparación con el balompié del viejo continente.





En febrero el portugués cumplirá 38 años y aunque en el pasado rechazó terminar su carrera en algún campeonato de tercer nivel solo por dinero, parece que así será. Lo más real en este caso, es que con total seguridad, Cristiano Ronaldo estará mucho más arropado económica y mediáticamente de lo que estuvo en los últimos años de su carrera.

Thank you Riyadh for the warm welcome! Look forward to seeing you at the stadium tonight💛💙 pic.twitter.com/0AsT4wLdYq