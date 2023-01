Cristiano Ronaldo: "Muchos clubes en Europa, Brasil, Australia, Estados Unidos y Portugal intentaron ficharme"

El delantero de la selección de Portugal Cristiano Ronaldo, habló ante los medios en su presentación con Al-Nassr de Arabia Saudita, por las próximas dos temporadas con un total de 200 millones de euros por año, para una nueva experiencia para él.

El jugador de 37 años de edad, se encontraba como agente libre luego de romper su contrato con el Manchester United, en lo que fue su segunda etapa en la institución inglesa y jugar la Copa del Mundo Qatar 2022 con su país, quienes quedaron eliminados en cuartos de final.

El “Comandante” dejó claro que recibió varias ofertas de diferentes clubes en varias partes del mundo, comenzando en Europa y terminando en su país natal Portugal, pero tomó una decisión y se decantó por venir a este nuevo reto con él Al- Nassr.

Palabras de Cristiano: “Puedo decir ahora que muchas oportunidades en Europa, muchos clubes en Brasil, en Australia, Estados Unidos e incluso en Portugal muchos clubes intentaron ficharme”

