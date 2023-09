¿Sanciones a futuro? Esto es lo que sucedió con los fanáticos del Atlético de Madrid en el derbi madrileño

El último derbi madrileño fue una contundente victoria para el Atlético del "Cholo" Simeone por 3-1 frente al Real Madrid de Carlo Ancelotti, en el Estadio Cívitas Metropolitano, pero ahora LaLiga denunció un incidente ocurrido dentro del encuentro por parte de los fanáticos del "Atleti".

Según informó el organismo en su informe de denuncias de la sexta jornada, unos 2000 aficionados de los locales entonaron diversos cánticos violentos, en cinco momentos diferentes del partido, hacia el conjunto merengue y sus aficionados.

LaLiga podría tomar algunas medidas para sancionar este tipo de acciones por parte de los fanáticos del Atlético de Madrid, ya que este informe de denuncia es enviado al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol y a la Comisión Antiviolencia cada semana. Este tipo de cánticos son considerados comportamientos prohibidos y pueden ser sancionables, lo que traería algún tipo de castigo para el Atlético en uno de sus próximos juegos como locales.

Tanto el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como la legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte buscan de detener este tipo de actos que empañan los encuentros en suelo español.

No es la primera vez contra el Real

Durante la temporada pasada, el club merengue tuvo varios incidentes con respecto a cánticos violentos e insultos contra ellos, especialmente contra el brasileño Vinícius Jr. El delantero fue víctima de estos ataques en la anterior zafra, que fueron expuestos por el jugador en sus redes sociales.

Incluso, destacó que, desde la LaLiga, no tomaban cartas en el asunto para detener este tipo de acciones y que no dejaría que esto lo detuviera.

"No fue la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas. Una hermosa nación, que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo desde un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como país de racistas. Y lamentablemente con todo lo que pasa semanalmente, no tengo como defender. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí", dijo a través de una publicación en Instagram.