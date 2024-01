Este jugador se cansó del FC Barcelona: "A la mi***a, yo me voy de aquí" (+Video)

Por la historia del FC Barcelona han pasado tantas estrellas que iniciar un listado llevaría mucho. Pero en esa misma línea, están aquellos a los que antes de debutar con la casaca culé, ya se les considera próximas estrellas y terminan nadando en el olvido. Uno de esos casos lo representa Alen Halilovic, uno de esos 'nuevos Messi', que terminó cansándose del equipo.

La razón estuvo atada a la falta de oportunidades, que lo llevó a tomar erróneas decisiones y que hoy, más maduro, reconoce. Su etapa en el Barca estuvo apuntada en 2014, cuando llegó al club, pero el plan que le trazaron, en algún punto lo empujó a convertirse en un trotamundos, capaz de jugar en Las Palmas, Milán, Standard de Lieja, Reading, Birmingham City, entre otros.

"El Tottenham quería comprarme, pero el Barcelona era de mi estilo. Se trataba de tener la posesión y el balón en los pies. El primer año iba a jugar en el Barça B, luego me cedían a algún equipo de Primera y, al tercer año, decidían", comentó Halilovic en una de sus charlas más recientes, para después seguir explicando que: "Los dos primeros años fueron perfectos en el Barça, pero esperaba tener una oportunidad en el primer equipo en el tercero".

"Entonces, me di cuenta de que Luis Enrique no me vio allí. Me iba a quedar un año más y el Barça decidió que tenía que volver a salir cedido, así que estaba un poco frustrado con todo. No quería volver a salir, así que dije: ‘A la mierda, yo me voy de aquí'"

No tuvo paciencia

La paciencia es una virtud muy necesaria en todos los aspectos de la vida, sobre todo, si eres un joven jugador de fútbol y tienes que llegar a ganarte un puesto en una entida histórica como Barcelona. Eso es algo que hoy el croata, a sus 27 años, entiende mucho mejor y lo reflexiona: " Viéndolo ahora, sólo necesitaba ser paciente, entrenar y esperar".

“Aprendí mucho incluso entrenando con el primer equipo y pude jugar con Messi, que era mi ídolo. No es de este mundo, así que me lo esperaba, pero Busquets realmente me sorprendió. Es el mejor jugador con el que he entrenado. Ahora tengo 27 años. Puedo jugar diez años más y demostrar que puedo estar a gran nivel”, también reconoció el futbolista.

Con todo y eso, Halilovic está tratando de darle un nuevo rumbo a su carrera, en la que cree aún puede hacer algo de historia: "Recibí una gran oferta de Arabia este verano porque he estado en grandes clubes. Querían darme mucho dinero, pero dije ‘no’ porque sigo pensando que, si estoy sano, puedo lograr algo grande. Algunos esperaban que yo fuera Modric, pero no fue posible".