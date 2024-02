¿Se va del Barcelona? Ronald Araujo se confiesa tras su centenario como culé (+Video)

La participación de Ronald Araujo en el trascendental partido de ida de los octavos de final de la Champions League que el FC Barcelona disputará el miércoles en Nápoles está en duda. El central uruguayo fue sustituido al descanso del encuentro de Liga ante el Celta por precaución, aunque el entrenador azulgrana, Xavi Hernández, quiso tranquilizar a la afición asegurando que no hay motivos para la preocupación.

Araujo, que ha sido uno de los jugadores más destacados del Barça en la presente temporada, se retiró del terreno de juego con molestias en el muslo derecho. Xavi prefirió no arriesgar y sustituirlo por Iñigo Martínez, a pesar de que el equipo estaba ganando por un gol en ese momento.

El central uruguayo está en el punto de mira del Bayern de Múnich, que estaría dispuesto a ofrecer una gran cantidad de dinero para ficharlo el próximo verano. El Barça, por su parte, quiere renovar el contrato de Araujo y blindarlo con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

Declaraciones de Araujo

En unas recientes declaraciones, Araujo recordó cómo en su día ya eligió el Barcelona "cuando otros equipos de la Liga me querían". El uruguayo, que llegó al club azulgrana en 2018 procedente del Boston River, ha demostrado ser un jugador fundamental para la defensa del equipo.

"Hace unos años mi agente me dijo que iba a fichar por un club europeo, pero no me dijo cuál. Llegué a Madrid y pasé la noche en un hotel, sin saber para quién iba a firmar al día siguiente, me dijeron: "ven a Barcelona". ¡Y yo dije: "¡Wow! ¿Barça?". comentó Araujo en unas declaraciones para el canal de YouTube 'El papartido' de Lays Latam.

Araujo espera estar disponible para el partido ante el Nápoles. Su presencia en el once inicial sería vital para que el Barça pueda obtener un buen resultado en el Stadio Diego Armando Maradona. Xavi Hernández, declaró post partido, que la salida del charrúa se debe simplemente a rotaciones para no acumular minutos en exceso antes de un duelo crucial como el del próximo miércoles