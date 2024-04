¿Qué dice Jota Jordi de El Chiringüito sobre la derrota del Barcelona ante el Real Madrid? (+ Video)

Barcelona sufrió su tercera derrota de la temporada contra el Real Madrid en el Clásico del fútbol español tras perder tres a dos en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital de España.

Dos de esos reveses fueron en LaLiga EA Sports, donde se encuentran a once puntos debajo del elenco merengue, principal favorito a hacerse con el título de la competición doméstica.

Ante este duro revés, el tertuliano del programa español 'El Chiringuito de Jugones' Jota Jordi, quien simpatiza con los azulgranas dio su perspectiva del encuentro ante nuestra periodista Marie Ferro.

"Nos han despedido de LaLiga. No nos han dejado competir", expresa el catalán ante la amplia diferencia de puntos entre merengues y culés: "Todo el mundo ha visto que esta liga quedará manchada para la historia".

Jota Jordi manifiesta esto ante aquel gol fantasma que no fue concedido a los dirigidos por Xavi Hernándes, algo que describe el tertuliano como "un atraco" que no había visto antes.

"Tenía que ganar el Madrid sí o sí, el Barça no podía, no nos han dejado y enhorabuena al sistema arbitral en el que nos gastamos millones, pero no hay para ver si la pelota ha entrado o no ha entrado".

Actualmente, LaLiga española no cuenta con la tecnología de la línea del gol, a la que el presidente de la competición, Javier Tebas, ha criticado y se ha mostrado renuente a incluir en los partidos del campeonato.

'El Chiringuito de Jugones' contará este domingo con una transmisión especial con Marie Ferro como invitada especial a las 21:30 horas de Venezuela y será transmitida en exclusiva en nuestro país por la señal abierta de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte.