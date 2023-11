La desesperada decisión que podría tomar el Barcelona por la crisis goleadora de Lewandowski (+Detalles)

El pasado martes 7 de noviembre comenzó la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, en la que se disputaron los encuentros correspondientes del grupo E al H. Uno de esos encuentros fue el del Shakhtar Donetsk ante el Fútbol Club Barcelona en el Volksparkstadion, recinto que vio al combinado local superar 1-0 al conjunto catalán.

Los dirigidos por Xavi Hernández se encuentran pasando por un mal momento en la ofensiva. El conjunto azulgrana entabla una racha de dos derrotas en los últimos tres partidos en todas las competiciones, encuentros en los que ha encontrado el fondo de las redes en dos ocasiones.

Una de las principales razones de la baja efectividad de cara a gol del Fútbol Club Barcelona es su delantero Robert Lewandowski. El artillero polaco estuvo alejado de los terrenos de juego poco menos de un mes, puesto que el 4 de octubre, en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa de Campeones ante el Porto, recibió una fuerte entrada la cual culminó con el partido del “Lewy” antes de tiempo.

Mala racha de Lewandowski

No obstante, previo a su lesión, el artillero de 25 años del Barcelona había encadenado dos partidos por La Liga EA Sports en los que no se encontró con el gol. Asimismo, desde el regreso de Lewandowski a los terrenos de juego el pasado 28 de octubre en el Clásico español ante el Real Madrid, no ha vuelto a escribir su nombre en el marcador.

Asimismo, Lewandowski volvió a estrellarse ante el Shakhtar Donetsk en un duelo en el que no llegó ni a rematar a portería, y suma seis partidos oficiales sin marcar un gol de manera consecutiva, una sequía goleadora que no le ocurría desde hace más de 10 temporadas, cuando desde diciembre del 2010 hasta febrero de 2011 consumó 10 partidos consecutivos sin anotar gol.

¿Vitor Roque?

El Barcelona ficharon al delantero brasileño de 18 años Vitor Roque, proveniente del Athletico Paranaense por 30 millones más 31 en variables y al que no ha podido incorporar aún por el límite salarial. No obstante, la directiva del club buscará acelerar la incorporación del delantero en la Ciudad Deportiva del Fútbol Club Barcelona.