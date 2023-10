Esto dijo Xavi Hernández luego del clásico ante Real Madrid (+Video)

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, habló en rueda prensa, donde se mostró decepcionado por la derrota del equipo ante el Real Madrid (1-2) en el Clásico. El entrenador azulgrana admitió que su equipo fue superior en los primeros 60 minutos, pero que no supo aprovechar las ocasiones y que el Madrid, en cambio, sí fue contundente.

"Creo que hemos sido superiores, pero el Madrid tiene estas cosas", dijo Xavi en rueda de prensa. "Hemos dominado los primeros 60 minutos, pero cuando no marcas el 2-0 el fútbol tiene estas cosas. Nosotros necesitamos 5 o 6 para hacer un gol y ellos (el Madrid) con dos o dos y media te hacen dos o tres goles".

Xavi también destacó la buena actitud de su equipo en los últimos minutos, cuando el Real Madrid remontó el partido. "En los últimos minutos nos han hecho sufrir, pero sinceramente creo que hemos sido superiores", afirmó.

Sobre los posibles penaltis en las dos áreas, el técnico azulgrana evitó entrar en polémicas. "No he visto las jugadas, pero no creo que hayamos perdido por el árbitro", dijo. "Hoy hemos perdido porque no hemos concretado las ocasiones".

Encontronazo con Vinicius Jr

Xavi también cerró cualquier atisbo de polémica con Vinicius, al que se le vio discutir con él tras el partido. "No, a Vinicius solo le he dicho que no era falta, pero siempre desde el respeto", explicó. "Lo admiro y lo respeto como futbolista".