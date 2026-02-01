El derbi madrileño se traslada a Arabia: todo listo para la Supercopa

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid y su vecino, el Atlético de Madrid, ya se preparan para verse las caras en una nueva edición de la Supercopa de España, que se llevará a cabo en Arabia Saudita el próximo 8 de enero. Este choque, correspondiente a las semifinales del torneo, representa la confrontación número 242 de una historia cargada de pasión y momentos polémicos, siendo además el segundo enfrentamiento entre ambos en lo que va de la temporada.

Un antecedente reciente de dominio colchonero

El último recuerdo del derbi aún está fresco en la memoria de ambas aficiones. El pasado 27 de septiembre, durante la séptima jornada de LaLiga, el conjunto dirigido por Diego "Cholo" Simeone se impuso en el Metropolitano con un contundente 5-2. En aquella noche inspirada, los goles de Le Normand, un doblete de Alexander Sorloth, un tanto de Julián Álvarez y el sello final de Antoine Griezmann sentenciaron un partido que dejó tocado al orgullo madridista.

El peso de la historia frente a la paridad actual

Aunque la rivalidad histórica se inclina hacia el lado de Chamartín, los números reflejan la magnitud de este duelo. El Real Madrid registra 128 victorias, frente a 60 triunfos del Atlético y 58 empates. Sin embargo, la brecha se ha cerrado drásticamente en los tiempos recientes.

En los últimos 10 compromisos oficiales, la igualdad ha sido la nota dominante: cuatro empates y tres victorias para cada bando demuestran que, hoy por hoy, el derbi madrileño es uno de los partidos más equilibrados del fútbol mundial. En el apartado goleador histórico, los "merengues" mantienen la delantera con 422 tantos a favor frente a los 319 recibidos.

Realidades en la lucha por LaLiga

Ambos equipos llegan a esta cita en la parte alta de la clasificación nacional. El Real Madrid ocupa la segunda posición de LaLiga con un registro de 13 victorias, tres empates y dos derrotas. Por su parte, el Atlético de Madrid se mantiene al acecho desde la tercera casilla, acumulando 11 victorias, cuatro empates y tres derrotas.

El momento de forma de los banquillos

El estado anímico y futbolístico con el que llegan a Arabia es similar, aunque con matices en sus últimos resultados. Los dirigidos por Xabi Alonso han sumado tres victorias, una derrota y un empate en sus cinco encuentros más recientes, buscando consolidar un sistema que combine solidez defensiva y pegada.

Del otro lado, los muchachos del argentino Diego “Cholo” Simeone llegan con un balance de tres victorias y dos derrotas en el mismo periodo. Para el Atlético, esta Supercopa no es solo una oportunidad de sumar un trofeo, sino de reafirmar su superioridad reciente sobre su eterno rival en partidos de eliminación directa.