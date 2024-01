Ancelotti sobre Xavi y la final de la Supercopa de España: “Yo firmo ganar, incluso sin merecerlo” (+Declaraciones)

El próximo domingo 14 de enero se llevará a cabo el partido decisivo de la Supercopa de España, en el que se conocerá al primer campeón de la temporada en el fútbol español. El Barcelona afrontará dicho encuentro tras haber superado al Osasuna por un marcador de 2-0, mientras que el Real Madrid consumó su victoria ante el Atlético de Madrid en un espectacular partido que culminó 5-3 a favor de los merengues.

Asimismo, este sábado 13 de enero el director técnico de la “Casa Blanca”, Carlo Ancelotti, atendió a una rueda de prensa con todos los medios de comunicación, en el que mencionó los cambios que iba a realizar a su planteamiento de cara al segundo Clásico de la temporada.

De igual manera, el estratega italiano aseguró que no son los favoritos para ganar el primer trofeo del año frente al conjunto dirigido por Xavi Hernández. A su vez, destacó que no piensa en Zinedine Zidane y el récord que puede igualar como entrenador, puesto que llegaría a los 11 títulos como técnico del Real Madrid si gana la final del próximo domingo, misma cantidad de trofeos que “Zizou” en su etapa en los banquillos del conjunto capitalino.

Declaraciones de Carlo Ancelotti

“Estamos bien, tranquilos. El equipo se ha recuperado... o va a recuperarse para mañana. Anímicamente estamos motivados, cerca del primer título de la temporada. Y vamos a intentar ganar”, comentó “Carletto” sobre cómo se encuentra el equipo de cara al partido del día de mañana.

“Tengo decidido el equipo, pero no quiero dar pistas. Fichamos a Kepa tras la lesión de Courtois y fue titular, pero se lesionó y su suplente se ha merecido la competencia. No por demérito de Kepa, sino porque ha jugado muy bien. En este momento siento que no puedo elegir a un titular y un suplente. Lo importante es que lo entiendan los dos y lo han hecho”, mencionó el estratega italiano sobre el posible once inicial para el Clásico.

De igual manera, Ancelotti respondió a las palabras de Xavi, quien dijo que firmaba ganar la Supercopa con dos resultados 1-0 en ambas instancias, a lo que el italiano aseguró que una final es distinta y que no le importa otra cosa que ganar, “incluso sin merecerlo demasiado”.

“Está haciendo un gran trabajo, pero es cierto que no tiene mi experiencia, porque lleva menos tiempo en esto. Su trayectoria es buena y haber sido uno de los mejores centrocampistas del mundo, le ayuda. Es distinto a jugar, pero ayuda”, aseveró Carlo Ancelotti sobre el trabajo hecho por Xavi Hernández en los banquillos del combinado blaugrana.

El puntapié inicial de la final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Barcelona, está pautado para el próximo domingo 14 de enero a las 22:00 hora local y a las 15:00 hora de Venezuela. El partido se llevará a cabo en el Al -Awwal Stadium de Riad, capital de Arabia Saudí.