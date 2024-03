¡Alivio en Barcelona! Estrella blaugrana estará disponible para el Clásico (+Detalles)

La hinchada del Fútbol Club Barcelona puede estar tranquila, puesto que este miércoles 6 de marzo se conocieron los resultados de las pruebas médicas de la lesión que sufrió Pedri González en el último encuentro de La Liga EA Sports ante el Athletic Bilbao, la cual lo vio abandonar el campo de juego en la primera mitad del partido.

Asimismo, el periodista José Álvarez del reconocido programa “El Chiringuito de Jugones”, comentó el pasado lunes 4 de marzo que el centrocampista canario podía no jugar más de lo que resta de temporada. "No me aseguran que Pedri vaya a volver a jugar esta temporada".

No obstante, este miércoles se conocieron los resultados de las pruebas realizadas al mediocampista de 21 años, las cuales desvelaron que el golpe sufrido en San Mamés no se trata de una recaída en la misma zona que se lesionó la penúltima vez después de un disparo a puerta en un entrenamiento.

Las pruebas indicaron que la lesión actual del jugador se encuentra en una “buena zona” del grupo muscular afectado y que no es una rotura de gran tamaño. Asimismo, el pronóstico para González, y toda la fanaticada blaugrana, es mucho más positiva del que se esperaba luego del desconsolado llanto de Pedri en San Mamés el pasado domingo.

Pedri llega al Clásico

Los servicios médicos del FC Barcelona arrojan que el internacional con la selección española puede llegar con total seguridad al próximo clásico ante el Real Madrid del próximo 21 de abril. Un Clásico que puede ser decisivo para las aspiraciones del Barça de luchar por el título o, en todo caso, por la segunda plaza que dé acceso a asegurar la próxima Champions League y la participación en la Supercopa de España.

De igual manera, según informa el reconocido medio español “Mundo Deportivo”, Pedri ya se encuentra haciendo tratamientos por el golpe sufrido ante el Athletic y se le ve con buen ánimo.