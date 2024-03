¡Se encienden las alarmas en Barcelona! Lamine Yamal sufre estas molestias

La fecha 27 de La Liga para el FC Barcelona dejó más contratiempos que buenas noticias. En lo menos grave, pero que dejó mal sabor de boca, está la igualdad sin goles con el Athletic Bilbao, perdiendo la oportunidad de recortar distancias con el Real Madrid, y en lo que sí resultó un varapalo para Xavi Hernández fueron las dos graves lesiones de Pedri y Frankie de Jong. Sin embargo, con ese cuadro negativo, hay un nombre que también preocupa: Lamine Yamal.

El diario Sport informó que el canterano azulgrana tiene molestias en la rodilla y no sería algo producto de la reciente jornada, sino que lo arrastra desde semanas atrás. Esa fue una de las razones de peso, cuenta el diario, para que Yamal no haya sido de la partida en la victoria del Barca contra Getafe (4-0), el 24 de febrero, así como tampoco pudo estar en el once con Bilbao.

Todas esas medidas de Xavi estarían bajo la premisa de máxima precaución, que puedan garantizar la presencia del juvenil en el partido señalado en el calendario de los blaugranas como el más importante en este tramo: contra el Napoli en la vuelta de la Champiosn League, el 12 de marzo. Sin el español y el neerlandés para el duelo, el técnico no quiere más bajas y está optando por mucho trabajo preventivo.

Lamine Yamal es un fijo

Del Barcelona de Xavi Hernández, que ganó La Liga 2023, ahora mismo, quedan algunos vestigios. Justamente, del mediocampo titular, que se encargó de sumar ese título, no queda ni uno en pie, después de las lesiones de Gavi y las de Pedri con De Jong en este momento.

Precisamente, en ese escenario es donde Yamal cobra relevancia y sus números esta campaña lo confirman. Es el segundo con más participaciones en la plantilla, detrás de las 39 de Ikay Gundogan, registrando 36, misma cantidad de Robert Lewandowski. En todo ese periodo y con solo 16 años de edad, ya puede ufanarse de sumar a sus números cinco goles y siete asistencias en 1.956 minutos.