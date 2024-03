¿Y quién será el padre? La modelo Karely Ruíz tendría el tanque lleno

No cabe duda que para la modelo mexicana, Karely Ruíz, la polémica nunca es suficiente y es que, luego de hacer bulla al acostarse con un fanático que tuvo un significativo gesto con ella, ahora la mujer sorprendió a sus seguidores cuando confesó que en el encuentro no usó protección y lo más insólito es que le ha restado importancia a ese detalle, hecho que rechazaron los internautas.

“Me cayó bien y no me cuidé, pero no pasa nada”, dijo la joven de 23 años. Pero todo esto tiene una razón y en sus declaraciones se aprecia cómo Ruíz no entiende la gravedad del asunto al tener relaciones sexuales sin protegerse con un desconocido. “La verdad no sé cuántas morras no lo hacen así también, sin protegerse y dije bueno va”, destacó.

“Lo quise hacer para premiarlo por tatuarse mi cara y porque yo estaba haciendo unas fotos el 14 de febrero por el Día de San Valentín y le dije que le cayera al lugar para que lo hiciéramos y estuvo muy bien todo”, añadió la chica que se ha convertido en una de las jóvenes mejores pagadas de la plataforma OnlyFans.

¿Qué dicen las redes sociales?

No era para menos que los internautas reaccionaran a tal locura, pues al parecer la mexicana no sabe lo grave que ha podido ser esta irresponsabilidad de su parte, no solo por contraer una enfermedad sino por quedar embarazada como fruto de una aventura. Entre los comentarios recibidos, los usuarios de redes sociales bromearon sobre el posible diagnóstico de la joven.

“El vato que se ching* a Karely Ruiz viendo que salió positivo a VIH, papiloma y sífilis”, “Y si encargaron un bebé?”, “Al menos si sale embarazada sabrá quien es el padre jajajjajaja”, “El wey que se cogi* a Karely Ruiz sin protección yendo al médico por una tos”, es parte de lo que opinan en internet. Sin embargo, es probable que la modelo haya tomado cartas en el asunto para evitar una enfermedad o un embarazo no deseado.

La predicción de Mhoni Vidente

En el año 2022, la pitonisa cubana Mhoni Vidente dijo que Ruíz estaba embarazada y que se casaría con la pareja que tenía en ese momento Santa Fe Klan. “Karely Ruiz está embarazada… Veo que ya está embarazada, que bueno, está en edad de merecer… Que venga con todas las bendiciones”, relató en su programa en YouTube.

Sin embargo, está más que claro que todo quedó allí pues nunca llegó un bebé a la familia y la mexicana tampoco se casó con el rapero.