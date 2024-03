Tras encuentro sexual con un fanático, la salud de Karely Ruíz se ve comprometida (+Detalles)

No cabe duda que para la modelo mexicana, Karely Ruíz, la polémica nunca es suficiente y es que, luego de hacer bulla al acostarse con un fanático que tuvo un significativo gesto con ella, ahora la mujer sorprendió a sus seguidores cuando confesó que en el encuentro no usó protección y lo más insólito es que le ha restado importancia a ese detalle, hecho que rechazaron los internautas.

“Me cayó bien y no me cuidé, pero no pasa nada”, dijo la joven de 23 años. Pero todo esto tiene una razón y en sus declaraciones se aprecia cómo Ruíz no entiende la gravedad del asunto al tener relaciones sexuales sin protegerse con un desconocido. “La verdad no sé cuántas morras no lo hacen así también, sin protegerse y dije bueno va”, destacó.

“Lo quise hacer para premiarlo por tatuarse mi cara y porque yo estaba haciendo unas fotos el 14 de febrero por el Día de San Valentín y le dije que le cayera al lugar para que lo hiciéramos y estuvo muy bien todo”, añadió la chica que se ha convertido en una de las jóvenes mejores pagadas de la plataforma OnlyFans.

¿Cuál fue el regalo por parte de su seguidor?

A principios de febrero, se filtró un video en la que se le ve muy a gusto a Karely con uno de sus admiradores, en agradecimiento al hermoso gesto que tuvo con ella al tatuarse su rostro. En aras de manifestar su gratitud por la demostración de cariño hacia ella, la joven mantuvo relaciones sexuales con el caballero de identidad desconocida.

Asimismo, se presume que el misterioso hombre ha invertido importantes sumas de dinero en el canal de OnlyFans de la voluptuosa modelo. Sin embargo, ha sido fuertemente criticada por supuestamente no tener límites en su relación con las personas que la siguen, y alegan que no tiene ética al tener estos encuentros personales con ellos.

Karely decepcionada por la traición de las personas

Aunque siempre se ha mostrado cercana con sus fanáticos y goza de una inminente popularidad en las plataformas digitales, la modelo manifestó su descontento por el precio tan alto que ha tenido que pagar, el cual la ha llevado a sufrir decepciones con aquellas personas que solo se le acercan por interés.

"Recuerden que antes de ser famosa soy persona y tengo sentimientos. No entiendo por qué la gente es muy interesada y siempre quiere sacar provecho de las personas. Estoy harta de lo mismo, que la mayoría de la gente que se acerca a mí sea por interés. ¡Qué m*erda de gente!", precisó en sus redes sociales.