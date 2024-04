Will Smith y su inesperada presentación en el Festival de Coachella (+Video)

Como parte de su renacimiento musical, el reggaetonero colombiano J Balvin le puso perreo del bueno al Festival de Coachella este domingo 14 de abril, el cual se celebra en Indio, California. El artista prendió la fiesta con sus más grandes éxitos, pero sin duda alguna, la guinda del pastel fue la aparición de la estrella de Hollywood, Will Smith.

El actor revolucionó el Empire Polo Club al aparecer muy adecuado a su época de "Hombres de negro", con el traje negro que usó en las tres películas. Lo que nadie se esperaba era que Smith sacaría sus dotes musicales para interpretar ese tema que lo ratificó como un artista integral.

"Men in Black" retumbó en el desierto californiano cuando ambos cantantes hicieron sonar esta emblemática canción. Además, los bailarines también estaban ambientados y se disfrazaron de extraterrestres, haciéndoles vivir al público toda una experiencia de esa cinta estrenada en 1997.

Will y su éxito en la música

Su pasión por el rap comenzó precisamente cuando realizó el largometraje "El príncipe del Rap", esa icónica película que lo llevó al estrellato. Desde allí, el estadounidense de 55 años ha puesto su voz en varias canciones. Por nombrar algunas tenemos "Está rico" junto a Marc Anthony y Bad Bunny.

"Live It Up" en compañía de Nicky Jam y Era Istrefi, tema que estuvo presente en el track list del Mundial Rusia 2018. En "Will (Remix)" colaboró con Joyner Lucas y también grabó junto a Bomba Estéreo la canción "Fiesta (Remix)".