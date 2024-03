¡Siguen las consecuencias! Will Smith se queda sin recursos económicos por su bofetada a Chris Rock

Aunque han pasado 2 años desde que el estadounidense Will Smith le dio una cachetada al comediante Chris Rock durante la gala de los Premios Oscar, el actor continúa sufriendo las consecuencias de su agresiva reacción y ahora es su bolsillo el que se ve afectado.

El artista de 55 años se vio en la obligación de cerrar su fundación Will & Jada Smith Family, la cual fundó en el año 1997 para apoyar diversas causas como la educación y la salud. Todo esto por falta de donantes que la llevó a percibir más de dos millones de dólares en el 2021 y menos de 400 mil dólares en el año 2022, justo en el año que mostró una cara que no le gustó a nadie, ni siquiera a los inversionistas que tenían negocios con él.

Aunque suene extraño, esto podría haber favorecido a los Smith, pues según los medios de comunicación, planeaban cerrarla en el 2021 para seguir ejerciendo su función de una manera más privada. Del mismo modo, se dice que la fundación tenía pagos dudosos, como uno de 3 mil dólares en cargos por sobregiro bancario o más de 25 mil de los verdes donados a instituciones de salud mental que ya no existían, etcétera.

Sin embargo, esto no afecta la carrera de Will, quien sigue trabajando en proyectos de la gran pantalla, y ya podido superar no tener la posibilidad de asistir a la reconocida ceremonia por una sanción que le impuso la Academia de 10 años. Luego de lo sucedido estrenó "Empancipation", y ahora está trabajando en "Bad Boys 4" y la secuela de "Soy Leyenda".

¿Qué sucedió aquella noche?

La noche del 27 de marzo de 2022, el protagonista de 'El príncipe del Rap', golpeó en el rostro a Chris Rock luego de que el humorista hiciera un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, expareja del actor. Rock había declarado que Pinkett podría haber participado en la secuela de La teniente O’Neil ahora que está rapada.

Posterior a ello, se disculpó con su colega y el público: “Estoy profundamente arrepentido y estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo”. A Rock, le dijo: “Estoy aquí cuando estés listo para hablar”.