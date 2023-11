¡Upa papá! A los 72 años “La Chilindrina” busca marido, pero con estás condiciones ¿Te anotas?

Dicen que la edad es solo un número, y que lo que realmente importa es como se vive el paso del tiempo, pues, ese dicho parece combinar muy bien con la reconocida actriz mexicana María Antonieta de las Nieves mejor conocida como “La Chilindrina”, quien ha impactado a sus seguidores al revelar que a sus 72 años busca un novio para pasarla muy bien.

Recientemente la recordada niña pecosa de serie “El Chavo del 8” reveló en una entrevista que está en la búsqueda de un nuevo amor para juntos compartir grandes momentos como viajes, cenas y hasta se atrevió a mencionar como le gustaría.

“Me gustaría conocer un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 75 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada, en cuanto haya uno que me diga: Tengo entre 60 y 70, y estoy libre, pues aquí estoy”, confesó en el show mexicano “Sale el sol”.

La actriz hace varios meses impacto a sus más de 300 mil seguidores en Instagram al postear una foto luciendo un traje de baño de dos piezas de color negro, que demuestra la buena silueta que se gasta a su edad.

En la entrevista de la Nieves también expresó que es una mujer libre, que lleva un estilo de vida sin problema y por eso dejó muy claro como será la convivencia con el hombre que llegue a su corazón.

“Cada quien en su casa, ¿Para qué lo quiero? Amor de lejos es de pensarse. Yo lo quiero junto a mi, agarrados de la manita. Pero eso sí, nada de matrimonio, ya no se usa casarse”, indicó de manera muy jocosa la actriz.

En 1971 “La Chilindrina” contrajo nupcias con Gabriel Fernández, con quien estuvo casada por 48 años hasta su muerte la muerte del hombre en septiembre de 2019 a los 85 años. Fruto de esa eterna relación nacieron sus dos hijos Verónica y Gabriel Fernández de las Nieves.