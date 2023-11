Gaby Spanic habla de su novio y revela que es idéntico a Aquaman ¡Muchacha! (+Video)

A principios de octubre, la actriz venezolana Gaby Spanic sorprendió a todos al confirmar que estaba felizmente en una relación amorosa con un hombre de identidad desconocida, quien aparentemente sería menor que ella de acuerdo a lo que indicó al asegurar que en el amor y el sexo no importa la edad. Asimismo, entre risas confesó que es bombero y “le apaga el fuego”, pero la conversación no pasó más de allí pues la criolla es muy hermética con su vida privada.

En unas declaraciones recientes, la exreina de belleza le agradeció a Dios por haber escuchado sus plegarias y mandarle a un hombre tal como ella lo pidió, que se pareciera nada más y nada menos que a Aquaman, un personaje interpretado por el hawaiano Jason Momoa. “Fue un flechazo, es como Aquaman, así se lo pedí a Dios y así me lo mandó”, dijo.

Entre tanto, comentó que es canadiense y lo conoció durante las grabaciones del reality en el que está participando “Secretos de Villanas 2” y que desde entonces han estado viviendo “momentos mágicos”. Sin embargo, la relación es a distancia, pues el afortunado caballero vive fuera de México, aunque Spanic indicó que probablemente viaje al país azteca para compartir con ella en estos últimos meses del año.

En sus declaraciones de octubre, dejó muy claro es que no le gusta mantener a los hombres, pues realmente deberían ser ellos quienes deben llenarla de detalles. “No (mantengo a las parejas). A mí que me paguen los impuestos, sino no camina. Total”, aseveró la mujer, quien desde hace unos dos años se encuentra soltera tras un fugaz romance con su bailarín.

Su última pareja pública fue el bailarín de origen rumano, Andréi Mangra, quien fue su pareja de baile en el reality “Dancing with the stars” en Hungría. Ambos se conocieron en el año 2020 cuando estaban grabando el mencionado programa, tenían una química increíble en la pista de baile lo que los llevó a ocupar el segundo lugar. La química habría trascendido a la realidad y comenzaron una relación que terminó poco tiempo después por la supuesta homosexualidad de Andréi.