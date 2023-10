¡Uyyy! Gaby Spanic confirmó que tiene un nuevo novio que le “apaga el fuego”

Han pasado unos dos desde que la actriz venezolana, Gaby Spanic, decidió ser muy hermética con su vida privada, por lo que no se le ha vinculado sentimentalmente con ninguna persona. Pero, en un acto de sinceridad, la criolla decidió profundizar un poco acerca de cómo está su corazoncito, aunque no quiso revelar la identidad del caballero. “Ya les contaré los pormenores”, dijo.

“No vaya a ser tan villana que lo van a querer quitar y no lo voy a permitir”, exclamó la actriz. Como dicen por ahí, “entre broma y broma la verdad se asoma” y así parece que quiso hacerlo la protagonista de “La Usurpadora”, quien no dio más información sobre su hombre, pero sí confesó un aspecto muy “hot” de él. “No puedo decir nada. Es bombero, me apaga el fuego, mentira, jajaja”, añadió la famosa.

Entre tanto, Spanic admitió que está muy feliz con su pareja y que preferirá mantener el romance en silencio. Además, no quiso revelar su edad, pero podría tratarse de alguien menor que ella. “¿Cuál es el problema (que sea menor)? El amor no tiene edad ni sexo y ustedes lo saben”, sentenció la actriz de 49 años de edad.

Otro punto que dejó muy claro es que no le gusta mantener a los hombres, pues realmente deberían ser ellos quienes deben llenarla de detalles. “No (mantengo a las parejas). A mí que me paguen los impuestos, sino no camina. Total”, aseveró la mujer, quien desde hace unos dos años se encuentra soltera tras un fugaz romance con su bailarín.

Su última pareja pública fue el bailarín de origen rumano, Andréi Mangra, quien fue su pareja de baile en el reality “Dancing with the stars” en Hungría. Ambos se conocieron en el año 2020 cuando estaban grabando el mencionado programa, tenían una química increíble en la pista de baile lo que los llevó a ocupar el segundo lugar. La química habría trascendido a la realidad y comenzaron una relación que terminó poco tiempo después por la supuesta homosexualidad de Andréi.

Medios internacionales reseñaron que Spanic recordó que tuvo una relación con un hombre al que sorprendió besándose con otro, tema que relacionaron de inmediato con el rumano, pues en una ocasión Gaby habría contado que en algún momento llegó a pensar que él era gay por ser bailarín y hasta se lo había preguntado, pero Mangra lo negó y le juró que era heterosexual, hasta que la criolla lo vio muy acaramelado con otro caballero en su propia casa.

“El caso es que la casa estaba sola y Andréi aprovechó para meter aparentemente a un amigo. Gaby se fue a trabajar como todos los días, pero ese día no llegó el actor con quien le tocaba grabar sus escenas, así que la cortaron temprano, y sin avisar, al llegar a su casa, descubrió a Andréi besándose con otro hombre”, se lee en diferentes portales web.

“Pues se sorprendió mucho, pero Gaby es una mujer madura, simplemente le dijo a Andréi que ya no lo quería ver en la casa y sin pedirle explicaciones se subió a su recámara mientras él recogía sus cosas. Ese día Andréi se fue, y en menos de un mes se acabó sus ahorros y se regresó a su país, ya no volvió a México”, completa el texto.