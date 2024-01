¡Traigan las cotufas! Un hombre es la manzana de la discordia entre Andrea Legarreta y Anette Cuburu

La industria de la farándula mexicana está color de hormiga brava, y es que, desde el inicio de este nuevo año 2024 las presentadoras Andrea Legarreta y Anette Cuburu se han estado lanzando fuertes comentarios que han dejado a todo el mundo con la boca abierta, por la rivalidad que mantienen 16 años después de haber compartido un programa de tv en la cadena televisa.

De acuerdo con información recogida en diversos medios de comunicación mexicanos el conflicto entre ambas presentadoras inició cuando fueron compañeras de trabajo en el exitoso programa de entretenimiento Hoy, el cual también era parte de staff Raúl Araiza, quien aseguran es la manzana de la discordia entre ambas mujeres.

En aquel momento la mordaz prensa rosa mexicana circulaba que Cuburu y Araiza tenían una relación, estando la mujer muy casada con un alto ejecutivo de Televisa, llamado Alejandro Benítez, como era de esperarse el supuesto romance desencadeno un sinfín de comentarios que se mantienen hasta la fecha. Y es que, la también actriz de 48 años asegura que fue Legarreta en conjunto con una productora que regaron como pólvora el supuesto romance.

A pesar de que en el año 2021 Andrea durante una entrevista desmintió que había realizado los comentarios sobre ambos presentadores, Anette se mantiene convencida que fueron ellas las responsables y recientemente en una picosa entrevista revivió el mal momento.

“Es una persona que se equivocó mucho conmigo, sigue diciendo burradas cada que le preguntan de mí. Las detesto a las dos, se merecen lo peor porque se lo han ganado, porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes, por eso les va como les va, porque en la vida, si eres mala persona, te va mal”, aseveró muy molesta en la conversación.

En cuestión de minutos los comentarios corrieron por diversos portales mexicanos, plataformas 2.0 y a los oídos de Andrea, que no dudo en salir de su defensa y darle su gran parado a su excompañera.

“Ella está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que pasó, yo no fui a decir que ella tenía algo con el negro, no me corresponde ni me interesa. Lo único que le deseo es que esté bien, se lo deseo de corazón, por sus hijos, familia y ella. Odiar de esa manera debe ser muy fuerte”, indicó en un encuentro con los medios mexicanos la protagonista de la serie juvenil Vivan los niños.