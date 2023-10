Esto es lo que sabe del paradero del papá de Andrea Legarreta tras verse afectado por el huracán Otis

Desde hace varios días México se ha visto impactado negativamente tras el paso del huracán Otis por Acapulco, el gobierno mexicano ha detallado el deceso de 27 personas, múltiples heridos y destrucción de muchos lugares. Entre los afectados ha sido la familia de la reconocida presentadora y actriz mexicana Andrea Legarreta.

La presentadora había utilizado sus redes sociales para expresarte entre lágrimas y desesperación que no había podido comunicarse con su padre Juan Legarreta, su hermano y su tío, sin embargo, hace varias horas compartió una noticia positiva con su público.

“Aquí estoy de nuevo para darle buenas noticias, me habló mi papá, encontraron una forma de comunicarse porque les dijeron los vecinos que en la parte de arriba había señal y me llamó. Me dijo que esta muy bien, que mi hermano está bien, que están juntos”, expresó Legarreta de 52 años.

Igualmente, indicó que el impacto del fenómeno natural fue bastante fuerte y que su familia estaba en su residencia cuando arribó. En su último boletín el gobierno de México confirmó que en menos de un día paso de ser una tormenta a convertirse en huracán.

“Mi papá me dice que corrió con suerte, el departamento donde él vive está en mejores condiciones que las de sus vecinos, a sus vecinos casi todo se les destrozó, pero, están bien”, aseveró en el clip.

Andrea extendió sus gracias a sus más de seis millones de seguidores por las oraciones, mensajes de cariño y preocupación por la salud y bienestar de su familia.

El fenómeno tropical tocó tierra el pasado miércoles 25 miércoles de octubre como categoría 5 en el estado de Guerrero, y en menos de 24 horas pasó de ser una tormenta a convertirse en fuerte huracán.