¡Todo se descontroló! Britney Spears rompe el silencio tras fuerte riña con su novio en un hotel

“Mi dulce mamá apareció en mi puerta ayer después de 3 años… ha pasado tanto tiempo. Con la familia siempre hay cosas que deben resolverse. Pero el tiempo cura todas las heridas”, con estas palabras fue como en mayo del 2023 la cantante estadounidense Britney Spears, reveló que había recobrado el contacto con su madre Lynne. Sin embargo, parece que hoy la relación de nuevo está en tensión.

Escándalo de Britney

En las últimas horas ha trascurrido en la prensa que según la intérprete de “Gimme More” vivió una acalorada pelea con su actual pareja Paul Soliz, en el hotel Chateau Marmont de Los Ángeles, California, por lo que fueron desalojados por el personal del establecimiento, según dice un artículo revelado el jueves 2 de mayo por el medio de entretenimiento TMZ.

“Testigos aseguran a TMZ que la pareja gritó y se insultó durante el incidente por lo que ellos llamaron al personal del establecimiento, hasta una ambulancia se acercó al lugar”, dice una parte de la nota. En las imágenes que corren como pólvora en las plataformas 2.0 se aprecia a la rubia de 42 años semidesnuda saliendo de hotel con una almohada y una cobija cubriendo su cuerpo.

Spears ataca a su progenitora

Horas más tarde del fuerte incidente la conocida “La princesa del pop” utilizó su cuenta de Instagram para compartir con su más de cuarenta millones de seguidores las lesiones que le había dejado el momento, entre ello un pie muy lastimado e hinchado.

Sin embargo, lo más duro vino en el texto en el cual asegura que su madre está detrás de todo lo sucedido ya que desde seis meses no hablaba con ella y la llamó justamente después de lo ocurrido.

“Se que mi madre estuvo involucrada. Me atendieron una trampa igual que a ella hace mucho tiempo. Ojalá tuviera abuelos. No la soporto, honestamente no me importa lo diré”, escribió en el post.

Xila María River Red, como se hace llamar Britney en su cuenta de la camarita, extendió su agradecimiento a su abogado Mathew Rosengart por todo el apoyo. “Este hombre es maravilloso. Es como un padre para mí y me ayudó anoche. Te adoro y te admiro señor Mathew”, destacó.