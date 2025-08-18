Suspenden el Miss Anzoátegui 2025: "No tengo tiempo"

Suscríbete a nuestros canales

Es oficial que el regional del Miss Anzoátegui para el Miss Venezuela 2025, no se realizará, así lo ha dado a conoce el franquiciante Moncho Ramírez. A través de Instagram el maquillador y hacedor de reinas, escribió un mensaje a una cuenta, aclarando toda la situación con respecto al certamen que lleva tiempo realizando.

Moncho afirmó que hoy se encuentra entregado en la preparación integral de la Miss Venezuela Stephany Abasali, quien ganó el Miss Anzoátegui 2024 y ahora va camino al Miss Universo 2025 en Tailandia.

Otros proyectos

También notificó que se encuentra en otros proyectos personales, del cual no reveló detalles: “Suspendí este año el Miss Anzoátegui, estoy con un proyecto y con Abasali en su preparación y no tengo tiempo. Espero que las chicas se preparen más para el año que viene”, escribió Moncho.

Ramírez ha logrado llevar a la Quinta Miss Venezuela, ha grandes reinas de belleza como Edymar Martínez y Sthefany Gutiérrez.

Además, en el tiempo que lleva con la franquicia de Anzoátegui, tiene clasificando en el 2022 con Mariángel Tovar, top 10, Georgiana Rosas 1ra finalista en el 2023 y Stephany Abasali ganadora en el 2024.

Labor de primera

Desde que Abasali ganó la corona nacional en diciembre del año pasado, Moncho la ha estado guiando y preparando junto a la organización Miss Venezuela, con viajes a Nueva York para sesiones de fotos importantes.