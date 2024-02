Sofía Vergara habla “pestes” de su personaje en "Griselda" (+Video)

Desde el pasado 25 de enero, Sofía Vergara ha sido protagonista de múltiples titulares de la prensa gracias a su participación en la serie de Netflix “Griselda”, en la que encarna a la propia ‘Madrina de la Cocaína’, una peligrosa narcotraficante que hizo vida durante muchos años en los Estados Unidos y el Cartel de Medellín, hasta su muerte en el año 2012 cuando fue asesinada por unos sicarios.

Este papel le permitió a Vergara dejar atrás la comedia que traía marcada con su paso por el programa Modern Family, y la llevó a adentrarse a ese oscuro mundo de las drogas y los asesinatos, significando su primer papel dramático, protagónico y en español. Además, ella luchó por encarnar a la barranquillera, ya que, personalmente llamó al creador del proyecto Eric Newman y la manifestó su deseo de querer interpretar a Blanco.

“Cuando Sofía Vergara me llamó, estaba haciendo ‘Narcos’ con Andi y me dijo que quería interpretar a Griselda Blanco. Después de hablar con ella, vi que no solo podría hacerlo, sino que iba a hacerlo. Nosotros estábamos acostumbrados al tráfico en un mundo liderado por hombres, donde una mujer traficante es una anomalía, y solo hay una que haya conseguido ese nivel de éxito, respeto y miedo: Griselda”, expresó Newman.

Conscientes de que tendrían al mundo con sus ojos puestos en la producción, los creadores le exigieron a la actriz de 51 años adaptarse a ciertos cambios que darían fidelidad al personaje, por lo que tuvo que ser sometida a intensos trabajos de maquillaje y estilismo. Esta transformación incluía una nariz falsa, dientes postizos y cejas de pega.

¿Sofía no estaba conforme con su personaje?

Uno de los aspectos que más se cuestionaron tras el estreno de la serie, fue lo corta que fue, pues solo dura 6 capítulos, por lo que el público consideraba que debía ser más extensa y mostrar cómo fue la vida de Griselda una vez llegara a Medellín después de haber desafiado la tormenta en Estados Unidos. Pero, los productores prefirieron cerrar la historia cuando salió de la cárcel y decidió comenzar una nueva vida en ‘Medallo’.

Sin embargo, esto tiene una explicación y fue dada por la propia protagonista, quien aseveró que, no podía seguir grabando la serie por más de seis meses que fue lo que duró el rodaje. ¿La razón? No quería seguir transformándose en “La Madrina”. Unos días antes del estreno, fue publicada una entrevista a la colombiana en la que cuestionan en lo breve que fue el culebrón colombiano.

“Pero es que yo no me quería poner esa nariz ni esa peluca por más de seis meses, o sea me hubiera vuelto loca. No puedo, me niego”, expresó. En cuanto a una posible precuela de la historia, la también modelo no se mostró muy convencida de ello: “¡Ay, Dios mío! Bueno, no sé porque ahora sería más cosa, porque a los 51 a una precuela sería cuando ella tenía 20 años y además me tengo que poner fea y joven”.