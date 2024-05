¡Sin pelos en la lengua! Yuri llama "chulas" a las exnovias de Cristian Castro

Este 2024 ha sido una montaña rusa de emociones para el cantante mexicano, Cristian Castro, quien en menos de dos meses cambió en dos oportunidades de novia. Este acto le ha parecido un poco repudiable a su compañera, Yuri.

Luego que se conociera que el hijo de Verónica Castro había terminado su relación con la argentina Mariela Sánchez, por supuestos controles que quería tener ella sobre él, Cristian sorprendió al anunciar que estaba "empatado" con otra argentina, una artista plástica de nombre Ingrid Wagner.

El romance entre ellos duró muy poco, pues fue anunciado a principios de abril y para el 22 del mismo mes, surgió que la relación tampoco cuajó. Entre varios de los motivos, Ingrid comentó que, no pudo seguirle el ritmo de vida a Castro, quien se encuentra ofreciendo una serie de conciertos junto a Yuri. Aunque se comenta que el azteca le habría sido infiel con su corista.

Yuri opina sobre ellas

En una reciente entrevista para el programa "Ventaneando", la cantante habló sobre las parejas que ha tenido su colega e insinuó que podrían estar con él solo por el interés económico.

"La verdad no sé con qué intenciones las chicas están ahí. Hablo por las mujeres en general. Se puede decir que un 70 por ciento de las mujeres dan su vida, o dan su amor, o dan su pasión, o dan todo por una bolsa, por un shopping, mi amor", respondió.

En ese sentido, rechazó que, a su juicio actualmente las mujeres solo buscan hombres que puedan resolver sus vidas y han olvidado su valor y lo importante que es el amor.

"Creo que las mujeres nos estamos desvalorizando demasiado. Por eso los hombres no nos respetan. Pues no, nunca di mi cuerpo, ni nunca di mi amor por una bolsa. Yo no le di las nalg*s a nadie. Todo lo he hecho con mi garganta y mi trabajo. Yo le he dado mis pomp!s cuando era soltera a quien yo quería, pero no por dinero ni por una bolsa", puntualizó.