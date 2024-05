Sebastián Yatra confiesa como las mujeres lo mandaron al psicólogo

Los cambios físicos no pasan desapercibidos y en esta oportunidad fue el turno del colombiano Sebastián Yatra, quien fue revelado como portada de la revista Men’s Health España, donde luce un cuerpo de ensueño.

Tras un exhaustivo reto de tres meses y medio para mejorar su aspecto físico y salud, el cantante publicó en su cuenta oficial de Instagram el gran paso que dio mejorando su calidad de vida.

En la entrevista con la revista Men’s Health España, el intérprete de “Pareja del Año” destacó que no fue fácil cumplir el reto por su apretada agenda, en ocasiones descuidaba su alimentación y rutinas de ejercicios "Me empecé a descarrilar un poco… Estuve en Islandia grabando el video de 'Akureyri', y ahí empecé a comer peor" explicó el colombiano.

Sin embargo, el entusiasmo de Yatra por el reto pudo más que su complicado horario, ahora el cantante de 29 años de edad, luce una figura envidiable y deseable por muchos tras perder siete kilos. Abdomen marcado, músculos definidos y sin una pizca de grasa es lo que muestra las imágenes que compartió con todos sus seguidores.

"Si no me pongo las pilas de verdad y hago algún cambio, va a ser un desastre esta portada. Y, gracias a Dios, me pude encarrilar de nuevo", fueron sus palabras.

Asimismo, destacó que aprendió a cuidar su alimentación, siendo este un punto muy importante en su evolución, de igual manera, señaló que tras los más de tres meses del reto se permitió tener mayor disciplina, clave importante de su éxito. “Me levanto temprano y arranco entrenando, ya tengo energía para salir de una reunión y entrar en otra, para prestar atención y tener ese foco”, afirmó.

Sebastián Yatra / Men’s Health España

Sus más fieles fanáticas no tardaron en alabar la nueva figura de Yatra, comentarios como “Con esto si le digo adiós al estrés”, “Papasito” o “Pásame la rutina” reaccionaron quienes por años lo siguen.

Mal de Amores

Las rupturas amorosas han golpeado el corazón de Sebastián Yatra, el cantante confesó que las mujeres lo han mandado a terapia, por lo que, recibió ayuda psicológica para superar sus tragos amargos. Tal parece que el colombiano no ha tenido mucha suerte en el amor, sin embargo, aseguró que la ayuda profesional lo ayudó a progresar en su vida.