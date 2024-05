Sascha Fitness es acribillada en Instagram por “cursi” y “mentirosa”

La persona trainer y empresaria venezolana, Sascha Fitness, se ha convertida en toda una celebridad. Gracias a sus consejos nutritivos y las herramientas que le ofrece a su público para mejorar su calidad de vida, la criolla se metió en el bolsillo a la comunidad y ahora es una de las venezolanas más seguidas en redes sociales.

Otro aspecto que causa admiración, es la hermosa familia que ha creado. En compañía de su esposo Andrés Ordoñez, le dieron la bienvenida a su primogénita Avril, quien actualmente tiene 12 años. Luego llegó Luna y en el 2021 nació su tercera princesa, Sienna.

Precisamente fue una confesión que hizo sobre su esposo, lo que desató una ola de críticas en su contra, pues la gente critica que desde niña estuvo pensando solo en tener a un hombre al lado, lo que consideraron hasta “escalofriante”.

La carta de Sascha a su esposo

Hace unos días, la maracucha publicó en sus historias de Instagram una carta que hizo entre los 8 y 9 años, en la que le pedía a Dios casarse con un hombre bueno. Muchos años después, cuando tenía 16, conoció a Andrés y ahí se convenció que él era el príncipe azul que pidió de pequeña.

“Querido Dios, cuando sea grande, me quiero casar con un hombre bueno, que me quiera y me acompañe en muchas aventuras, como falta mucho para conocerlo, te pido que desde ya lo cuides, lo protejas, lo hagas feliz, y si se puede llamar Andrés mejor! Ese nombre me encanta”, es parte de lo escrito en su carta.

En el relato, contó que, a los 16 o 17 años lo vio en un supermercado, y al preguntar su nombre le dijeron que se llamaba Andrés, inmediatamente se dio cuenta que era el hombre de su vida. “No hice nada, no lo busqué, solo pensé: ‘ese es el Andrés!’. Año y medio después me invitó a salir”, agregó.

“Cuando crees con todo tu corazón, la vida, Dios o como lo quieras llamar, te sorprende”, escribió la criolla, después de mencionar que, cuando se casó con el padre de sus hijas, le regaló el escrito.

"Le creo porque yo también soy mentiroso"

Como de los usuarios de la plataforma 2.0 no se salva nadie, Sascha Barboza, como es su nombre real, fue arrastrada por todo Instagram, debido a la tierna confesión que hizo. Muchos internautas aseguran que, a los 9 años se debería pensar en otra cosa y no en boda y formar una familia.

“Le creo porque yo también soy mentiroso”, “Linda historia, digna de un capítulo de la rosa de Guadalupe”, “A los nueve yo tenía piojos!!!”, “A los nueve años nunca me pasó por la cabeza eso de tener pareja”, “Que perturbada niña de 9 años”, “Que le venda esa historia a Netflix”, “Yo a los 9 estaba meneando la chapa en una fiesta para un cotillón”, se lee en Instagram.