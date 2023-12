Ricardo Arjona: ¿se retira definitivamente de los escenarios?

Luego de un anuncio del cantante Ricardo Arjona, lo que supondría su retiro de los escenarios musicales a comienzos de mes, resulto ser todo un malentendido. El equipo del cantante se retracta en sus redes sociales y comenta: "No hay ningún retiro del qué hablar. Simplemente terminamos un tour muy largo y Ricardo tiene algunos problemas de salud (no graves) en su espalda que necesitan descanso", informaron en un comunicado que publicó EFE.

El pasado septiembre, el intérprete de "Dime que no" presentó "una crisis médica" que le impedía poder cumplir con las fechas finales de la gira Blanco y Negro, en concreto con los recitales en Argentina y Chile. Sin embargo, si los pudo completar, pero luego de ser sometido a seis infiltraciones de columna para poder permanecer en pie. Con el tour Blanco y Negro visitó 27 países y dio 159 shows en un total de 109 ciudades.

Parte de comunicado que dio pie a la mal entendido de su retiro formal de los escenarios musicales, decía. "Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver".

"La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó.

En este documental se puede ver al cantante acompañado de sus músicos y equipo de trabajo que llevo adelante tan demandante gira, donde compartieron detalles de su aventura musical y laboral. “Esta gira, de hecho, es la mejor gira que hice en toda mi vida. Fue accidentada, no fue fácil, pero insisto, estoy inmensamente agradecido con ustedes, quiero que lo tengan claro. Me disculpo si no fui más halagador en todo momento, pero así soy, no me gustaría cambiar, y a estas alturas ya es un poquito tarde para hacerlo” en sus propias palabras.

Se espera el tema de salud del interprete guatemalteco se mejore sometiéndose a una debida operación para su pronta recuperación y así vuelva a los escenarios musicales.