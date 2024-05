¿Qué pasó? Hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori en el foco por utilizar "accesorios de mujer"

El hijo de los actores Sergio Mayer y Bárbara Mori se encuentra en el foco de comentarios en las redes sociales, luego de haber sido capturado por la prensa rosa mexicana luciendo accesorios de mujer. El joven que lleva el nombre de su progenitor, fue captado utilizando un bolso de mujer que levantó las duda sobre su sexualidad entre los fanáticos de sus famosos padres.

El joven Sergio Mori no dudo en defenderse dejando en claro a la prensa y plataformas 2.0 que la ropa, zapatos y accesorios no tienen géneros y que para verse siempre a la moda, implementa en sus looks algunas cosas de mujeres.

“Es algo irreverente, yo creo que es un accesorio bastante funcional. La variedad de prendas que hay para las mujeres es grande y me gusta estar a la moda”, aseveró durante un encuentro con periodistas del país azteca.

Igualmente, envió un mensaje a las personas en ser respetuosas y tolerantes con la decisión que toman los demás con respecto al estilo que utilizan.

Sergio Mayer sale en defensa de su hijo

El actor que siempre ha utilizado su afilada lengua para expresar su opinión, no dudo defender a su retoño, alegando que las personas que lo critican son las que más complejos, inseguridades y problemas tienen en su vida. “Es una tontería opinar de forma negativa, son personas con problemas, les da coraje, dan lástima”, aseveró.

Sergio hijo de 26 años se encuentra desde hace tiempo dedicándose a la música con temas como “Es por ti”, “Green eyes”, “Volver a mí, entre otros.