¡ÚLTIMA HORA! Wendy Guevara va directo a quirófano: “Oren por ella”

La influencer mexicana Wendy Guevara, preocupó a todos sus seguidores el domingo por la noche, cuando anunció que fue ingresada de emergencia por un fuerte dolor abdominal que casi le cuesta la vida.

Por medio de su cuenta de Instagram “La Perdida”, como muchos la conocen, fue sometida a una intervención quirúrgica de emergencia, debido a una piedra en la vesícula que le estaba ocasionando un insoportable dolor en el área abdominal, por este motivo tuvo que suspender su agenda programada.

“Seguimos aquí, les cuento, tengo una piedra en las vías biliares... de la vesícula, que quiere migrar hacia el páncreas, por eso me duele muchísimo. Me dijo el doctor, ¿cómo es posible que puedas aguantar tanto dolor?” relató Guevara en sus historias, donde no dejó de documentar el desafortunado memento.

Wendy Guevara sale de quirofano / Cortesía

Los padres de Wendy, Fabiola Venegas y Francisco Guevara piden oraciones para su querida hija que se encuentra atravesando un momento muy complicado. Por medio de una transmisión en vivo sostuvieron una sincera conversación con los fanáticos de la ganadora de “La Casa de los Famosos México”.

La madre explicó la situación que la llevó a ser intervenida, desde el fin de semana la influencer no dejaba de quejarse por las molestias que le ocasionaba el dolor y acudieron a un médico de confianza de la familia que la inyectó y medicó para intentar calmarla, no fue hasta el domingo por la noche que volvió la incomodidad abdominal y fue ingresada de emergencia.

¿Cuál es el estado de salud actual?

Afortunadamente y para alivio de sus seguidores, Wendy Guevara se reportó a tempranas horas de la mañana mediante sus historias, y con una fotografía sobre una camilla anunció que su operación había salido bien.

Pese a no dar mayor detalle sobre su estado actual y su próxima recuperación, aprovechó para enviar un mensaje a una persona de su equipo de trabajo “Estoy recién salida de la cirugía y todo. Quiero felicitar a Juca, que es su cumple y le mando muchos saludos. Te quiero, Juca, felicidades y gracias, porque siempre me haces looks bien padres” dijo con voz debil y moribunda.