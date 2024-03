¡Regresa a mi! IL Divo llega Venezuela para derrochar su fuerza vocal en una impresionante gala

Il DIVO, aclamado cuarteto de ópera pop, anuncia su regreso a Venezuela con una única y exclusiva presentación en Caracas, como parte de su gira mundial en conmemoración a sus 20 años de trayectoria y el lanzamiento de un nuevo disco.

El majestuoso Teatro Teresa Carreño, ubicado en el corazón de la capital venezolana, será el escenario para la presentación del grupo internacional integrado por tres tenores, Urs Bühler de Suiza, Sébastien Izambard de Francia y David Miller de Estados Unidos junto con el barítono Steven LaBrie de Estados Unidos.

E cuarteto de opera regresa a Venezuela después de dos años de su último concierto en Caracas, que quedó grabado en la mente y los corazones de los asistentes. En este 2024, la agrupación promete seguir deslumbrando con su sonido original ahora aplicado a grandes éxitos de la música, como “I Have Nothing” de Whitney Houston; “Always On My Mind” de Brenda Lee y Elvis Presley; “Perfect” de Ed Sheeran y “Despacito” de Luis Fonsi, Daddy Yankee, canciones incluidas en su nuevo trabajo “XX: 20th ANNIVERSARY ALBUM”.

Más de 35 millones de copias vendidas, 160 discos de oro y platino en 35 países, así como un récord Guinness como proyecto internacional de pop de mayor éxito comercial de la historia, avalan una exitosa carrera de Il Divo que nuevamente vuelve a la nación de la mano de Indus3 producciones, Daher Live y OZ SHOWS.

Próximamente, entradas a la venta a través de www.liveri.com.ve; para más detalles de este maravilloso concierto visita: @Indis3pro @ozshows @daherlive.