Caramelos de Cianuro iluminó con sus estrellas la Sala Ríos Reyna del Teresa Carreño

Después de casi un año de no ofrecer un concierto en el país, la banda de rock más famosa de nuestro país, Caramelos de Cianuro, se presentó por primera vez en la Sala Ríos Reyna del Teresa Carreño en Caracas como parte de la gira CDC Tour 2023 que los llevará por varios países del mundo.

Una noche que prometía estar llena de rock no dejó a nadie desilusionado, y es que, al ritmo de 'El Martillo', los rockeros les dieron a entender a los asistentes que se avecinaba un gran espectáculo, en el que también sonaron otros "Dos caras", "Surfer girl" y "Sexo". Haciendo un viaje al pasado, abrieron el repertorio de las canciones que sirvieron como carta de presentación para ganarse a un exigente público como lo es el del mundo rockero. "Estrógeno", "Verónica", "Último polvo" y "Baby cohete", fueron de los inolvidables temas que hicieron retumbar a un repleto teatro.

Asimismo, con un techo estrellado, llegó el turno de "Las Estrellas", recibiendo una acogedora respuesta por parte de los fanáticos que no perdieron el tiempo de cantar a todo pulmón como lo venían haciendo desde las 8:25 de la noche cuando Asier Cazalis, Frank, Shazzam y Pavel se subieron al escenario.

En la velada no podía faltar "El instante", "Verano", "Rubia sol, Morena Luna" y tampoco "La Terraza", siendo este último uno de los éxitos escritos por Cazalis cuando apenas era un adolescente. El romanticismo no podía faltar y a una semana de haberse casado, el vocalista lo celebró con sus seguidores y le dedicó el tema "Desayuno" a su esposa Antonella Massaro, no sin antes expresar unas emotivas palabras sobre ella.

"La amo y adoro y esta canción se la escribí especialmente a ella a los pocos días de haberla conocido y habla sobre eso, como cuando uno piensa que a la edad el amor te dio la espalda para siempre, es porque está a punto de aparecer cuando está más oscuro en ti; y ella para mí fue como un amanecer nuevo y por eso esta canción", expresó el caraqueño.

Pasadas las diez de la noche y cuando ya se acercaba el final del espectáculo, no podía faltar en esta celebración la canción "Sanitarios", de las más famosas de la agrupación y que fue estrenada en el año 2003 junto al álbum Frisbee. Posteriormente, para ponerle punto y final a la noche, los caramelos se despidieron con "Adiós amor".

Felicitamos y agradecemos a Ventura Producciones, Oz Shows y CDC Producciones por la organización del concierto que llenó la imponente sala del teatro. De igual forma, extendemos nuestro agradecimiento a Blanca Santos y su equipo por la atención con los medios de comunicación.