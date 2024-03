¡Preocupante! Daniel Sarcos denuncia que ha sido víctima de un fraude (+Video)

Cuando todos pensaban que la Inteligencia Artificial llegaría para facilitar las cosas, resulta que, esta tecnología también tiene sus contras y una de ellas es lo que está sucediendo actualmente con el animador zuliano Daniel Sarcos, quien denunció a través de sus redes sociales que han “robado” su voz para realizar publicidades falsas sin su consentimiento.

Además, también están utilizando su imagen con fines fraudulentos, publicando sus mismos videos y modificando su voz para hacerle campaña a una empresa supuestamente dedicada a los negocios. “Hay un grupo de personas inescrupulosas que han utilizado la inteligencia artificial para unir algunas imágenes mías con un audio que simula mi voz, para promocionar una tal corporación que arregla y que sube el puntaje de su score crediticio en los Estados Unidos”, explicó.

En el mismo clip que compartió en su cuenta de Instagram, el animador se desligó de esta compañía y pidió denunciar las publicaciones. “Quiero decirles que no tengo absolutamente nada que ver con esta gente, absolutamente nada (…) Para que los denuncien como fraude, como spam y no sé cuántas otras cosas más pueden denunciarlos”, agregó.

“Realmente estoy indignado de que esta gente utilice mi voz y mi imagen aprovechándose de la inteligencia artificial, para fraguar esta especie de estafa (…) Ayúdenme a que esto no siga pasando, porque no solamente me está pasando a mí, he visto un montón de colegas que están incriminando en esta estafa, así que muchísimas gracias”, continuó pidiendo una vez más que denuncien los posts de la cuenta @oplaics.usa.

La empresa se defiende

Al parecer la empresa hizo caso omiso al comunicado que hizo el presentador y ese mismo video lo utilizaron con el mismo fin de promocionar los servicios que dicen ofrecer. Al revisar el perfil, hay un montón de videos con la imagen de Daniel y con otro audio muy parecido a su voz, en todos pidiéndole a público que contraten las funciones que ofrecen.

Sin embargo, a través de sus historias explicaron la insólita razón por la que realizan estas acciones. “Queremos hacerles saber que en nuestro enfoque actual hacia la innovación, estamos adoptando herramientas de inteligencia artificial (IA) para mejorar nuestros procesos y mantenernos alineados con las tendencias globales. Es importante subrayar que no estamos designando o reemplazando a ningún individuo específico”, escribieron.

“Estamos utilizando estas tecnologías para potenciar nuestras capacidades y avanzar hacia el futuro. Tomemos como ejemplo el enfoque progresista de Drake y The Weekn, quienes han sabido adaptarse a los avances tecnológicos y ha demostrado el valor de estar a la vanguardia. Sigamos este ejemplo y avancemos juntos hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades”, finalizaron.

Otros famosos que han sido víctima de estafas tecnológicas

Recientemente, el presentador de noticias Jorge Ramos informó que una vez más estaban utilizando su voz para una falsa campaña de venta de unas pastillas. Por otra parte, Adamari López también rechazó el uso de sus fotografías en una cuenta de Facebook que vendía productos para bajar de peso.

Lo más reciente fue el caso de la venezolana Maite Delgado, quien también comunicó que, su imagen y voz están siendo explotadas por supuestas empresas que venden pastillas y otra ofrece servicios migratorios.