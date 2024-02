¡No cree en nadie! Daniel Sarcos tira indirectas en contra de sus colegas: “La ignorancia se supera”

A pocos días de haberse operado para corregir una afección que le estaba impidiendo caminar, el animador zuliano Daniel Sarcos ha tenido mucho tiempo libre para mantenerse más de cerca a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram, y en esta ocasión, levantó el polvo con una fuerte reflexión que podría haber movido las fibras de varios de sus colegas.

Es más que evidente que, a lo largo del tiempo el mundo de la radio ha evolucionado de manera inminente, ya lo que era un medio de comunicación que transmitía emociones a través de las voces, se ha convertido en una oportunidad para que los locutores tengan su momento de fama y además de ser escuchados, también puedan ser vistos a través de diferentes plataformas de transmisión, especialmente por las redes sociales.

Al parecer este tema no es del agrado de Sarcos, pues a su juicio, la radio debió quedarse en lo que era años atrás. “Me dan risa l@s locutor@s que hace años me decían que lo de ellos era comunicarse a través de la voz y los sonidos, que no eran gente de TV. Hasta que instalaron la primera camarita en las emisoras, a partir de allí se maquillaron, hicieron dieta, se operaron, contrataron estilistas, usan filtros y hasta director de cámaras tienen”, escribió en su publicación.

Del mismo modo, en el caption de la imagen, la estrella del Festival de la Orquídea pidió que no se ofendieran y siguió defendiendo la idea inicial que tenía la radiodifusión. “Hice radio con grandes profesionales a los cuales siempre traté con respeto, luego animé en tarimas, hice TV regional , después nacional y luego internacional, así que a mí no me vengan con cuentos de irreverencia y estilo, la ignorancia se supera, no se convierte en bandera”, remató.

Sin embargo, esto no le habría caído muy bien a su público, quienes defendieron la idea de que todo ha ido evolucionando y hasta insinuaron que su recuperación lo ha tenido “reflexionando cosas raras”. “Todo evoluciona, y si queremos seguir creciendo hay que evolucionar”, “Hay un poquito de texto en tu ego”, “Ahora si vale decir quede como modelo de radio”, “Daniel pero qué pasa? El tiempo que tienes en descanso te está haciendo reflexionar las cosas medio raras”, “Evolución! No veo que es lo gracioso que a sarcos le da risa...”, “Las nuevas tendencias, la radio no puede quedarse atrás”, se lee en el post.