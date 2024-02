Daniel Sarcos se desnuda para mostrar los avances de su operación (+Video)

El pasado 8 de febrero, el animador venezolano Daniel Sarcos informó a su público que estaba a punto de realizarse una complicada operación, en la que tenían que cambiar por completo su cadera debido a un desgaste en el acetábulo por artrosis, que lo mantuvo desde hace cuatro años con dificultades para moverse y sometido a una serie de medicamentos que lo mantenían prácticamente dopado.

Veinte días después, el zuliano celebró que pudo despedirse de la andadera, su apoyo durante todos estos días y lo que le permitió dar sus primeros pasos tras esta intervención. Del mismo modo, se “desnudó” ante sus seguidores para hablar de cómo ha sido el proceso y mostrar su evolución desde que inició la afección hasta ahora cuando cuenta con una cadera y un platino, por lo que se considera Iron Man.

“Para los que dicen que soy celoso de mi intimidad!!! Hasta por dentro me están viendo jajaja!!! Agradecido por sus bendiciones y por las maravillosas manos y equipo médico del Dr. @paralitig, vamos mejorando día con día”, escribió el animador en la descripción del video donde cierra la andadera que estuvo usando todo este tiempo. “Si he echado vain* cuando era de carne y hueso, cómo será ahora que tengo platino (no es una orquídea)”, bromeó.

En el clip, Sarcos habla junto a su doctor en la primera consulta después de la operación, en la que le informan que su recuperación va viento en popa. “Vamos excelente, te estás recuperando muy bien, te felicito. Ya completaste la primera fase de tu recuperación”, dice el médico. Del mismo modo, Daniel se puso la mano en el corazón e informó que, la andadera se la piensa regalar a alguien que la necesite.

El proceso quirúrgico que le realizaron, poco a poco le ha estado permitiendo recuperar su movilidad. En un audiovisual publicado hace días, se refleja cómo ya ha podido dar vueltas por su casa, una situación que confesó le dejó una gran lección y valorar más la cotidianidad, pues para él fue importante poder dar una vuelta en la calle en medio de su convalecencia.

“Hablando de las cosas cotidianas de la vida… Nunca pensé que algo tan cotidiano y sencillo para mí, como darle una vuelta a la cuadra de la casa iba a ser motivo de celebración. Por eso préstenle atención a las cosas sencillas de la vida uno nunca sabe cuándo pierde la capacidad de hacerlas”, expresó desde el hogar que integra junto a su pareja Alessandra Villegas y su pequeño hijo Daniel.