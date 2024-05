Polémica expulsión en el 'Desafío 20 años' desata la furia del público (+Video)

La noche de este 24 de mayo, Colombia y parte de Latinoamérica fueron testigos del capítulo más intenso y desconcertante del programa 'Desafío 20 años', el reconocido reality de competencias transmitido por el canal Caracol. Una "injusta" expulsión provocó que, la mencionada cadena televisiva fuera acribillada en redes sociales.

Luego de pasar por el box de agua, el cual ominó el equipo Omega, la presentadora Andrea Serna destapó la olla sobre una falta cometida por un competidor, el cual violó una de las reglas más importantes del programa: no consumir alimentos si el equipo perdió la prueba que les da derecho a la comida.

Una barra de proteína acabó con su sueño

Antes de iniciar la prueba, Serna visitó la casa Beta, para retirar una barra de proteína la cual fue guardada por el participante Marlon Duque, capitán del equipo. Aunque el deportista no la consumió, guardarla sin tener el beneficio de los alimentos fue el error que le costó un sueño que venía trabajando desde hace años.

Honestamente, el SuperHumano explicó que, en el ciclo pasado cuando tenían comida, decidió junto a otra compañera guardar la barra, sin embargo, nunca la tomó. Al comenzar una nueva semana, se percata que el snack "aparece en su bolso", por lo que decidió sacarla, guardarla en el cajón e informar a la producción lo sucedido.

Pese a que justificó los hechos y varios jugadores abogaron por él, las reglas del juego no le permitieron continuar y decidieron expulsarlo. Causando tristeza en los tres equipos, en especial en la reina de belleza Luisa Sanmiguel, con quien formó una especie de relación sentimental dentro del encierro.

Exparticipantes y fanáticos reaccionan

Debido a que la producción no transmitió las imágenes para comprobar o desmentir la versión de Duque, el público en general comenzó a especular sobre una posible conspiración en contra del competidor para sacarlo del desafío.

"Hoy todo un país sintió la impotencia que se siente cuando una persona no se puede defender", "No voy a seguir apoyando a un programa así de injusto", "Terrible como manejan su programa este año", "No se merecía la expulsión", "Dejemos de ver el desafío hasta que vuelva Marlon", "Qué patético este desafio, muy mala esa decisión".

Asimismo, los exparticipantes del año 2023 Byron Riveros, Sara Cifuentes y Camilo Bogdan coincidieron en que era un acto de injusticia y despotricaron la decisión de Caracol. Por otro lado, el ganador de la edición pasada, Alejandro Calderón, consideró que le habían robado el sueño a un guerrero.

Otros exdesafiantes como Neider Criollo, Maira Alejandra, Ana María Restrepo y Lina Durán, lamentaron la sorpresiva expulsión del joven, quien era considerado uno de los más fuertes de este año.