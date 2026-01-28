Perfectos Desconocidos: Regresa la comedia más exitosa de 2025 en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Regresa a cartelera la obra más taquillera de 2025 y con elenco renovado, pues los “Perfectos Desconocidos” se instalan en el Teatro Trasnocho con la nueva temporada de esta aclamada comedia original del italiano Paolo Genovese.

Desde el viernes 30 de enero y por espacio de siete semanas, con funciones los viernes y sábados a las 8 pm y domingos a las 7:30 pm, el público podrá disfrutar de esta obra cargada de risas.

Bajo la dirección de Basilio Álvarez y producción del Grupo Teatral Skena, retorna esta comedia moderna con un destacado elenco al que se suman los primeros actores Aroldo Betancourt y Antonio Delli, para así acompañar a Sonia Villamizar, Nohely Arteaga, Jeska Lee Ruiz, Iván Tamayo y Sócrates Serrano, para hacer reír y estremecer al público con su historia.

Todos a raíz de un juego con sus teléfonos celulares destapan lo más oculto de sus pasiones, pensamientos y emociones, demostrando en escena que todos tenemos una vida secreta, una privada y una pública.

Una obra para reís a carcajadas

“Perfectos Desconocidos” comienza cuando unos amigos de toda la vida y sus respectivas parejas, se reúnen para cenar y disfrutar de un eclipse lunar donde la dueña de la casa propone un juego un tanto arriesgado: poner todos los teléfonos sobre la mesa y compartir cualquier mensaje, foto o llamada que reciban para probar que no se ocultan nada.

Esta dinámica desata todo tipo de enredos, descubriendo que no se conocen tanto como ellos creen y la cena se convierte en una velada llena de sorpresas donde explotan los secretos de cada uno, de manera que ya nada volverá a ser como antes.

Esta comedia se reestrena el viernes 30 de enero y estará hasta el domingo 15 de marzo en el Trasnocho Cultural; los viernes y sábados a las 8:00 pm y domingos a las 7:30 pm.

Información sobre “Perfectos Desconocidos”

Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del teatro ubicado en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes, a un precio de USD10,00 los días viernes, y USD15,00 los sábados y domingos o su equivalente en moneda nacional.

“Perfectos Desconocidos” cuenta con la producción general de Armando Andrés González, producción ejecutiva de Basilio Álvarez, asistencia de dirección de Sergio Malpica, vestuario de Eva Ivanyi, escenografía de Ramón Pérez Pina, iluminación de Valentina Sánchez, musicalización de Armando Álvarez Esáa, diseño gráfico de Carlos Agell, asistencia de producción y escena de Jessica Arminio y fotografía de Aníbal Graffe, en el marco de los 46 años del Grupo Teatral Skena.