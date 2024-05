Omar Geles dejó devastados a sus colegas: Estas son las reacciones de los famosos ante su muerte

La noche de este 21 de mayo, Colombia recibió una de las noticias más fuertes en los últimos años: “El Rey Vallenato”, Omar Geles, falleció. Sin poder creerlo, las redes sociales se inundaron de lamentos por la pérdida física de uno de los exponentes del género más importantes del país. Tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, fue llevado a una clínica al norte de Valledupar donde no resistió.

¿Cómo murió?

Todo ocurrió cuando el escritor de “Tarde lo conocí” se encontraba en el Club Campestre de su ciudad natal jugando tenis. Fue el acordeonero Guillermo Ortiz quien relató lo sucedido. En una entrevista, comentó que, los sorprendió ver que el vallenatero se había desmayado, pues durante el partido estaba bien y no había señal de que se sintiera mal.

“Estaba todo normal, estábamos disfrutando de un partido normal y Omar también estaba activo y de pronto él pega un grito y cae al piso. Cuando cae al piso nosotros salimos inmediatamente a auxiliarlo y procedimos a llevarlo hacia la camioneta”, contó. Al intentar que volvieran en sí, el cantante vomitó y fue allí cuando decidieron llevarlo a urgencias.

“Hacía así como cuando uno está tratando de respirar y ahí lo montamos a la camioneta. Faber y yo lo trajimos aquí a la clínica, yo le traía los pies cargados. Antes de llegar a la clínica él hizo como un impulso, le escuchó un ruido como cuando puja muy duro y yo le decía: ‘máster, ¿cómo está?’, pero nada no reaccionaba y lo toqué y lo sentía muy frío”, añadió.

Famosos lamentan su partida

Tras conocerse la noticia, fueron muchos los fanáticos que, se fueron hasta la Clínica Erasmo para darle el último adiós al rey. Cientos de personas fueron vistas a las afueras del lugar, cantando a todo pulmón “Los caminos de la vida”, una de sus canciones más emblemáticas, mientras el carro con su cadáver se iba directo a la funeraria.

Otros que no tardaron en manifestar su dolor fueron sus amigos y colegas, quienes mediante las redes sociales han dejado mensajes lamentando su partida y enviándole mucha fortaleza a toda su familia, en especial a su esposa Maren García y sus siete hijos.

Nelson Velásquez

“No imaginé nunca que me estaba despidiendo de ti cuando te hice este homenaje, te dije lo que sentía mi corazón con todo el respeto, admiración y cariño, gracias, Omar, gracias”, escribió el colombiano junto a un video en su Instagram.

Peter Manjarrés

El también vallenatero publicó un mensaje de parte de su organización en la que "lamenta el fallecimiento del gran cantautor y acordeonero Omar Antonio Geles Suárez. Nos unimos en el dolor de familiares, amigos y cercanos". Además, en su historia de Instagram publicó un lazo en señal de luto, misma imagen que también colocó en su foto de perfil.

Elder Dayán

El cantautor fue uno de los primeros en reaccionar a la fatídica noticia, en sus redes sociales subió un video junto a Omar y escribió: "Ay @omargeles maestro de mi querer, de mi alma, te fuiste demasiado rápido, dejándonos destrozados y con el anhelo de seguir disfrutando de ti y de tus canciones".

Felipe Peláez

Su colega y gran amigo no pudo contener su tristeza y en un extenso mensaje le dio una conmovedora despedida al artista. "Me cuesta asimilar tu partida, hermano del alma. No puedo creerlo aún. Tanta música y buenos momentos compartidos, la ilusión y el sueño de convertirnos en cantautores bajo tu enseñanza y nobleza", es parte de su mensaje.

Silvestre Dangond

El intérprete de "Materialista" aún no ha publicado nada en sus redes sociales, siendo que él fue el último en cantar en un escenario con Geles, tras su concierto el sábado 18 de mayo donde le rindió un sentido homenaje a su negro, como lo llamaba de cariño. Sin embargo, cambió su foto de perfil por una con su amigo a blanco y negro.

Jhonny Rivera

"Se nos fue una de las mentes más brillantes y prodigiosas del folclor colombiano, pero fuera de eso un hombre humilde lleno de virtudes, ni siquiera dimensionó cuánto aporte hizo al mundo con sus enseñanzas en sus letras, descansa en paz hermano mío", fue el mensaje del colombiano junto a una fotografía acompañado del fallecido cantante.

Karol G

Aunque la reggaetonera no emitió palabra alguna, en su historia de Instagram compartió una imagen del exintegrante de "Los Diablitos" acompañada de un emoji de paloma blanca y otro con un corazón negro.

Carlos Vives

En Instagram y X, el cantante de "Robarte un beso" reveló una fotografía acompañado de Omar, cuando ambos eran unos jovencitos. "No es fácil aceptar que un artista como Omar Geles, con tanto talento, con tanta alegría, con tantas historias por contar, con tanto amor para la gente se haya ido de repente. Te voy a extrañar querido Omar descansa en paz. Seguimos en los caminos de la vida hasta que nos volvamos a encontrar", fue su conmovedor mensaje.

Omar Enrique

"Hoy quiero dedicar mi más sentido pésame y todo mi cariño a la familia y amigos del gran @omargeles quien en vida fuera un gran amigo, compositor y uno de los talentos más impresionantes y valiosos de la música", escribió el merenguero venezolano en la descripción de un video, donde habla maravillas del cantautor y ratifica su lamento por tan inesperada partida.

Otras figuras del mundo del entretenimiento como Hebert Vargas, Elianis Garrido, Melissa Martínez, Ana del Castillo y Orlando Liñán también se despidieron del "Rey del Vallenato".