¿O.J Simpson era padre de una integrante del clan Kardashian? Esto es lo que se sabe

Fueron múltiples los escándalos que protagonizó el exfutbolista de la NFL, O.J Simpson, quien falleció este 10 de abril a causa de un cáncer de próstata. En 1994 fue acusado de haber asesinado a Nicole Brown y Ron Goldman, y posteriormente fue declarado inocente. La impecable defensa con la que contó estuvo liderada por Rob Kardashian, y se dice que desde ese momento la reconocida familia estadounidense tomó fuerzas en el mundo del espectáculo.

Gracias a su cercanía con Rob y Kris, así como con sus famosas hijas Kim, Kourtney y Khloé, el actor pudo librarse de ser condenado a cadena perpetua, y siempre fueron protagonistas de esa linda amistad que se forjó desde los años 60. Pero, no todo fue color de rosa, pues luego de varios años trascendió la noticia sobre el posible parentesco entre O.J y una de las Kardashian.

¿O.J Simpson era el padre de Khloé?

En el año 2013, la que era esposa de Robert Kardashian al momento de su muerte en 2003, vendió algunos fragmentos del diario privado del abogado, y en una entrevista reveló que él no era el padre biológico de Khloé. El rumor tomó más fuerza cuando en 2018, la celebridad informó que se había practicado una prueba de ADN para conocer sus ancestros.

En los resultados salió que es 58 % europea y 41 % del Medio Oriente, lo que significaba que Robert sí era su padre, pues era de origen armenio. Un año después, Simpson tomó cartas en el asunto sobre lo que se comentaba, y a través de sus redes sociales, dejó claro que no era el padre de Khloé y que Kris nunca mantuvo una relación extramarital con él.

"Nunca, y quiero recalcarlo, nunca, de ninguna manera, he tenido interés en Kris... ni romántico ni sexual. Y nunca he recibido señales de que ella tuviera algún interés en mí. Así que estas historias son simplemente falsas. Maliciosas, de mal gusto", sentenció. Asimismo, en un post de X textualizó: “Estoy muy orgulloso de Khloe, como todas las chicas, tal como sé que Bob lo estaría si estuviera aquí. Pero el simple hecho del asunto es que ella no es mía”.

Su estrecha amistad con los Kardashian

El vínculo entre las dos familias inició por Robert Kardashian, quien conoció a O.J en 1967 cuando formaron parte del equipo de fútbol de la Universidad del Sur de California. Posteriormente, se reunieron para jugar tenis en la casa de un amigo en común.

Ambos forjaron una amistad y también varios negocios. Debido a su estrecha relación, comenzaron a mezclar a sus familias, mientras Rob se casó con Kristen Mary mejor conocida como Kris Jenner, el exftubolista hizo lo mismo con la mejor amiga de la “mamager”, Nicole Brown, tras finalizar su divorcio con Marguerite.

La complicidad era tanta que solían ir de vacaciones juntas y los hermanos Kardashian se referían a ellos como “tío O.J” y “tía Nicole”, según lo relatado por la misma Kim. Sin embargo, toda la fantasía se desmoronó en 1991 cuando Kardashian y Kris se divorciaron y un año más tarde, lo harían Simpson y Brown.

1994 fue el año cuando esta reconocida familia comenzó a escucharse en los Estados Unidos, luego de que Robert se convirtiera en el abogado de O.J. Simpson había sido acusado de asesinar a Nicole y Goldman, y Kardashian ejecutó sus conocimientos porque creía en su inocencia. Por su parte Kris difería de esta versión y apoyaba a la familia de Brown, lo que significó el quiebre de la relación.