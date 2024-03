Noreh regresa a Venezuela con su nuevo trabajo titulado “Baladas Tatuadas” (+Detalles)

Luego de varios meses en Estados Unidos, el cantante, compositor y productor musical Javier Triviño, mejor conocido en el medio artístico como Noreh, arriba a su tierra Venezuela con un nuevo proyecto musical, con el cual promete seguir enamorando a su público con todo su romanticismo y estilo único.

La tarde de este lunes 18 de marzo el intérprete de grandes temas como “Lugar seguro”, “Multiverso”, “Penicilina”, “Basura”, “Roce”, entre otros, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación en el cual habló de lo que feliz que se siente por regresar a su tierra y cautivar a sus fanáticos con su proyecto EP titulado “Baladas Tatuadas”.

El artista indicó que el nuevo proyecto es un homenaje a grandes cantantes que lo han inspirado desde el comienzo de su carrera musical como Franco de Vita y el dúo Sin Banderas, que lo llevaron a escribir temas como “Luto”, “Mari”, “Ya se que quiero, ya se que no”, “5-1”, entre otros.

“Yo siempre he respondido a los medios que no me gusta encasillarme en solo género, y esa es la realidad de “Baladas Tatuadas”. Yo quería empezar a crear un género de lo que siempre voy a estar cantando a partir de ahora con lo que hago. Es una fusión entre la música que me gusta, entre la explicita urbana, la de antaño y los boleros”, indicó muy emocionado Noreh.

Asimismo, manifestó que no será sorpresa que en un futura lance al mercado musical un disco de versiones, colaboraciones con artistas de antaño que marcaron una época y por supuestos, con cantantes actuales, para seguir demostrando su versatilidad.

Noreh no perdió la oportunidad para también hablar de su paso por Estados Unidos, Puerto Rico y la emoción de ver a la cantidad de personas que estuvieron presentes en sus espectáculos. “Estuvimos en Puerto Rico cantando con el Coliseo repleto con Jay Wheeler. Ha sido el lugar más grande que he cantado en mi vida. Ha sido muy especiales”, manifestó.

El próximo mes de abril el cantante comenzará su gira por varios lugares del país, siendo el primero el jueves 28 de marzo en el Foodkart de la isla de Margarita, el sábado 30 de marzo Estadio Rivero Villaroel de Lechería y el 19 de abril en el Anfiteatro de El Hatillo.