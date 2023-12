Natti Natasha habla con profundo dolor sobre su esposo Raphy Pina y sus encuentros en la cárcel (+Video)

El último año para la cantante dominicana Natti Natasha y su esposo Rafael Pina ha sido muy difícil, el encarcelamiento del productor musical ha provocado que duren mucho tiempo alejados y el boricua se haya perdido el crecimiento de la hija que tienen en común llamada Vida Isabelle, sin poder disfrutar de sus primeros pasos, sus primeras palabras y hasta la salida de sus primeros dientes. Sin embargo, para nadie es un secreto que la pareja se mantiene en contacto y han tenido que fortalecer su amor a través de una pantalla, en la mayoría de todo este tiempo.

Recientemente, en una entrevista con Tanya Charry para 'El Gordo y La Flaca', la reggaetonera abrió su corazón para contar su experiencia luego de que Pina fuera condenado. "Me hace toda la falta del mundo por eso le dedico 'La falta que me haces'", dijo la artista. "Yo era una persona que no entendía el gran dolor de nadie que estuviera preso porque no había pasado por esa experiencia pero cuando me tocó es muy duro", relató.

La cantante no ha dejado de estar con su esposo, cada dos semanas tiene la posibilidad de ir a verlo al centro penitenciario y junto a ella, asiste su pequeña. "Al principio era mucho más fuerte e impactante porque teníamos algo en el medio donde no podíamos tocarnos, no podíamos hablar bien, la niña a esa dinámica. Ahora está en el campamento gracias a Dios, donde estamos en una silla. Nosotros literalmente agarramos de la mano, disfrutamos de la niña que es amiga de todos los reos", agregó.

Asimismo, la intérprete de "La mejor versión de mí", afirmó que, actualmente disfrutan de los momentos que están juntos, pueden abrazarse y besarse. Mucho se ha comentado que, ambos tienen visitas conyugales y la cantante podía pernoctar, teoría que se encargó de desmontar, asegurando que, se ven delante de todo el mundo, como lo hacen los demás prisioneros.

La pareja que se comprometió en febrero del año 2021, tuvo que separarse físicamente cuando Pina se entregó a las autoridades en mayo de 2022 al ser acusado de porte ilegal de armas de fuego, por lo que fue sentenciado a tres años y cinco meses de condena y se le adeudó una multa de 150.000 dólares estadounidenses. Asimismo, está sujeto a una probatoria de tres años luego de cumplir su tiempo en la prisión de Estados Unidos.